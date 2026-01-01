Košarka

CECA, NIKOLA JOKIĆ I SRBIJA: Ovako su iz Denvera čestitali Novu godinu (VIDEO)

01. 01. 2026. u 14:16

NA JAKO zanimljiv način Amerikanci su odlučili da čestitaju Novu godinu svojim pratiocima.

FOTO: Tanjug/AP

Naime, najpoznatiji Tviter nalog koji prati Denver "DNVR Nugets" je na malo drugačiji način čestitao praznike. 

U centru pažnje je naravno Nikola Jokić, trostruki MVP NBA lige i najbolji igrač današnjice.

Iskorišćen je snimak tokom letnje pauze iz 2023. godine kada je Jokić bio na odmoru u Srbiji. Nikola u dobrom raspoloženju stoji na stolici i peva.

Čuje se da je u pitanju kompozicija „Šta je to u tvojim venama“ pevačice Svetlane Ražnatović Cece. 

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA 

 

