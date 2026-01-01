CECA, NIKOLA JOKIĆ I SRBIJA: Ovako su iz Denvera čestitali Novu godinu (VIDEO)
NA JAKO zanimljiv način Amerikanci su odlučili da čestitaju Novu godinu svojim pratiocima.
Naime, najpoznatiji Tviter nalog koji prati Denver "DNVR Nugets" je na malo drugačiji način čestitao praznike.
U centru pažnje je naravno Nikola Jokić, trostruki MVP NBA lige i najbolji igrač današnjice.
Iskorišćen je snimak tokom letnje pauze iz 2023. godine kada je Jokić bio na odmoru u Srbiji. Nikola u dobrom raspoloženju stoji na stolici i peva.
Čuje se da je u pitanju kompozicija „Šta je to u tvojim venama“ pevačice Svetlane Ražnatović Cece.
