CECA, NIKOLA JOKIĆ I SRBIJA: Ovako su iz Denvera čestitali Novu godinu (VIDEO)

NA JAKO zanimljiv način Amerikanci su odlučili da čestitaju Novu godinu svojim pratiocima.

FOTO: Tanjug/AP

Naime, najpoznatiji Tviter nalog koji prati Denver "DNVR Nugets" je na malo drugačiji način čestitao praznike.

U centru pažnje je naravno Nikola Jokić, trostruki MVP NBA lige i najbolji igrač današnjice.

Iskorišćen je snimak tokom letnje pauze iz 2023. godine kada je Jokić bio na odmoru u Srbiji. Nikola u dobrom raspoloženju stoji na stolici i peva.

Čuje se da je u pitanju kompozicija „Šta je to u tvojim venama“ pevačice Svetlane Ražnatović Cece.

Happy New Year Nuggets Nation 🥳🍾 pic.twitter.com/iuOc1PydFe — DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets) January 1, 2026

