NOVOGODIŠNJA FUDBALSKA BOMBA! Nenad Lalatović ima novi klub? Malo ko je ovo očekivao

VELIKA fudbalska vest stiže iz Srbije, Nenad Lalatović na pragu je novog, neočekivanog, angažmana.

FOTO: AP

Kako prenosi "Sport klub" skoro svi detalji su dogovoreni, te će se Lalatović preseliti u Prvu ligu Srbije.

- Praktično, Lalatovićev angažman biće prvi korak u velikom zimskom prestrojavanju na stadionu kraj Morave. Istovremeno i jasna poruka da Čačani nisu digli ruke od borbe za opstanak u prvoligaškom društvu, iako će na kraju sezone ispasti čak šest ekipa - prenosi portal.

U tekstu se navodi da su pregovori u završnoj fazi i da se povratak Nenada Lalatovića povezuje sa ulaskom Milenka Kostića u klub.

Afirmisanog stručnjaka, sa kojim je Borac pre 15 godina ispisao istorijski uspeh, drugo mesto na tabeli, očekuju i finansijski uslovi dostojni najvećih klubova Srbije.

Po završetku jesenjeg dela sezone, Čačani su uručili otkaz treneru Zoranu Kostiću.

Čačani su jesen završili na 15. mestu, sa sedam bodova zaostatka za prvom ekipom iznad crte.

