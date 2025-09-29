Republika Srpska

MURAL CARA DUŠANA U CENTRU GRADA: Delo mladog umetnika oduševilo Banjalučane

Tajana Cvijetić

29. 09. 2025. u 05:00

NA Bulevaru cara Dušana u Banjaluci oslikan je mural posvećen srednjovekovnom vladaru Dušanu Silnom, koji je kroz poteze mladog umetnika Danila Stjepanovića dobio novo lice u srcu grada. Delo je privuklo pažnju prolaznika i izazvalo brojne komentare, jer spaja istorijsku simboliku sa savremenim urbanim izrazom.

Foto: Ustupljena fotografija

Ovaj dvadesettrogodišnjak, student treće godine Akademije umetnosti, ističe da mu je ovaj impozantni mural ujedno i prvi u životu.

- Motivacija i povod da se uradi mural je sama činjenica što sam odrastao na Bulevaru koji nosi ime po caru Stefanu Dušanu. Jednostavno sam hteo da ulepšam naselje i da odam počast našem prvom caru, koji je postavio temelje pravnom sistemu i poštovanju prava. Ovo mi je zapravo prvi mural koji sam uradio - priča Danilo.

Dodaje da je već u toku priprema za novi mural.

- Inicijativa za mural, čije je dizajniranje u procesu, nastala je od komšija iz drugih zgrada koji su se oduševili mojim radom - objašnjava talentovani umetnik.

Vizuelni identitet grada

KROZ mural cara Dušana želeo bih da skrenem pažnju na istoriju, ali i na mlade umetnike u gradu. Smatram da je važno da imaju podršku i prostor za rad, jer se time obogaćuje kulturni i vizuelni identitet Banjaluke.

Naselje Bulevar samo po sebi odiše urbanim duhom. U njemu se nalazi i prvi banjalučki neboder, čija je izgradnja počela 1960. prema projektu zagrebačkog arhitekte Vladimira Ugrenovića, poznatog kao "plavi neboder". Sada je tu i mural caru Dušanu, te je ovo naselje dobilo još jednu notu posebnosti.

Govoreći o tome kada se javila ljubav prema slikanju, Danilo kaže da je sve počelo još u detinjstvu.

- Ljubav prema slikanju i crtanju javila se od malih nogu, kao i kod većine ljudi koji se bave sličnim stvarima. Oduvek sam se izražavao kroz neki oblik vizuelne umetnosti - objašnjava Danilo.

Otkriva da bi voleo da naslika mnogo toga - od važnih istorijskih ličnosti do apstraktnih dizajna.

Danilo ističe da su prolaznici oduševljeni njegovim radom, baš kao i komšije.

- Rado su se zaustavljali da porazgovaraju sa mnom, izražavali su zahvalnost - kaže Danilo i dodaje:

- Inspiraciju dobijam kroz posmatranje okoline, uglavnom spontano i bez preteranog razmišljanja. Moglo bi se reći - prirodno.

