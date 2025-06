MILOŠ "MESI" SAMO POBEDE: Nakon što je postao najbolji pica majstor na svetu, Subotičanin niže priznanja širom planete

Na Svetskom prvenstvu u pravljenju pica Expocook Pizza World Competition u Rimu osvojio je prvo mesto, zatim je u Nišu dobio bronzanu medalju. Posle toga je otišao u Černjolu, odakle se vratio sa pet medalja, a u Ortanovi je osvojio šest trofeja, a jedan od njih je glavna nagrada. Oduzeti Italijanima krunu u "kolevki" pice - to mogu samo najbolji.

- Spremam se za takmičenjea svaki dan. Posao koji radim mi je zapravo trening - kaže nam Miloš. - Tajna vrhunske pice je u testu od kojeg se pravi. Svaka kategorija pice zahteva posebne vrste brašna, različite fermentacije i posebnu pripremu. Proces fermentacije testa i sazrevanja ima ključnu ulogu. Ključno je da testo mesi ručno, bez upotrebe miksera, kako bi postigao željeni rezultat.

Takmiči se sa sobom

NAGRADE su rezultat moga truda od malih nogu - kaže Miloš. - Naravno da neću stati. Ne takmičim se sa drugim majstorima, jer nemam konkurenciju. Takmičim se sam sa sobom. Svaka pica koju napravim mora da bude bolja od prethodne. To mi je pravilo. Savršenstvo nije tačka do koje se stiže, već pravac u kom se ide. Ne radim ovo zbog medalja, volim kad ljudi uživaju u onome što sam napravio. To je pobeda koja me pokreće.