HUMANOST IM PROMENILA ŽIVOT: Posle tri godine struja stigla u dom petočlane porodice Stefanović, kod Vlasotinca (FOTO)

KADA zategne strunu i zapeva uz gusle, vreme kao da stane. Mladi umetnik Bojana Peković (27) gusle je "iznela" na svetsku muzičku scenu. Spajajući srpsku epsku poeziju sa savremenim muzičkim žanrovima, uspela je da naš tradicionalni instrument predstavi od Finske do Amerike, od Švajcarske do Rusije, od Katara do Kanade. Dok svira, zvuk gusala odzvanja kao eho vekova, a njena pesma nosi drevno a istovremeno savremeno.