PUNJENE TIKVICE SA PEČURKAMA I KREM SIROM: U nastavku donosimo jednostavan recept koji će vam sigurno postati jedan od omiljenih

Savršen spoj svežeg povrća, aromatičnih pečuraka i kremastog sira čini ovo jelo laganim, hranljivim i idealnim kako za svakodnevni ručak, tako i za svečaniju priliku.

4 srednje tikvice

8 pečuraka

200 gr krem sira sa začinskim biljem

2 čena belog luka (isceđena)

2 mala crna luka (sitno iseckana)

so i biber po ukusu

Priprema:

Tikvice operite i preecite po dužini. Kašikom izdubite sredinu da dobijete „čamce“. Unutrašnjost koju ste izvadili sitno iseckajte i koristite za fil.

Na malo ulja propržite crni luk dok ne omekša. Dodajte beli luk i kratko propržite. Ubacite sitno seckane pečurke u unutrašnjost tikvica. Pržite dok sva tečnost ne ispari. Posolite i pobiberite po ukusu. Skinite sa ringle i umešajte krem sir. Dobro izmešajte da se dobije kremasta smesa. Napunite izdubljene tikvice pripremljenim filom. Poređajte ih u posudu za pečenje. Po želji sipajte malo paradajz sosa na dno posude. Pecite u rerni zagrejanoj na 180°C oko 25–30 minuta.

Pred kraj pečenja možete dodati malo rendanog sira odozgo za zlatnu koricu. Odlično ide uz svežu salatu.

Prijatno!