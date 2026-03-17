PUNJENE TIKVICE SA PEČURKAMA I KREM SIROM: U nastavku donosimo jednostavan recept koji će vam sigurno postati jedan od omiljenih
Savršen spoj svežeg povrća, aromatičnih pečuraka i kremastog sira čini ovo jelo laganim, hranljivim i idealnim kako za svakodnevni ručak, tako i za svečaniju priliku.
- 4 srednje tikvice
- 8 pečuraka
- 200 gr krem sira sa začinskim biljem
- 2 čena belog luka (isceđena)
- 2 mala crna luka (sitno iseckana)
- so i biber po ukusu
Priprema:
Tikvice operite i preecite po dužini. Kašikom izdubite sredinu da dobijete „čamce“. Unutrašnjost koju ste izvadili sitno iseckajte i koristite za fil.
Na malo ulja propržite crni luk dok ne omekša. Dodajte beli luk i kratko propržite. Ubacite sitno seckane pečurke u unutrašnjost tikvica. Pržite dok sva tečnost ne ispari. Posolite i pobiberite po ukusu. Skinite sa ringle i umešajte krem sir. Dobro izmešajte da se dobije kremasta smesa. Napunite izdubljene tikvice pripremljenim filom. Poređajte ih u posudu za pečenje. Po želji sipajte malo paradajz sosa na dno posude. Pecite u rerni zagrejanoj na 180°C oko 25–30 minuta.
Pred kraj pečenja možete dodati malo rendanog sira odozgo za zlatnu koricu. Odlično ide uz svežu salatu.
Prijatno!
