PUNJENE TIKVICE SA PEČURKAMA I KREM SIROM: U nastavku donosimo jednostavan recept koji će vam sigurno postati jedan od omiljenih

Milena Tomasevic

17. 03. 2026. u 07:00

Savršen spoj svežeg povrća, aromatičnih pečuraka i kremastog sira čini ovo jelo laganim, hranljivim i idealnim kako za svakodnevni ručak, tako i za svečaniju priliku.

FOTO: Novosti


Sastojci:
  • 4 srednje tikvice
  • 8 pečuraka
  • 200 gr krem sira sa začinskim biljem
  • 2 čena belog luka (isceđena)
  • 2 mala crna luka (sitno iseckana)
  • so i biber po ukusu

Priprema:

Tikvice operite i preecite po dužini. Kašikom izdubite sredinu da dobijete „čamce“. Unutrašnjost koju ste izvadili sitno iseckajte i koristite za fil. 

Na malo ulja propržite crni luk dok ne omekša. Dodajte beli luk i kratko propržite. Ubacite sitno seckane pečurke u unutrašnjost tikvica. Pržite dok sva tečnost ne ispari. Posolite i pobiberite po ukusu. Skinite sa ringle i umešajte krem sir. Dobro izmešajte da se dobije kremasta smesa.  Napunite izdubljene tikvice pripremljenim filom. Poređajte ih u posudu za pečenje. Po želji sipajte malo paradajz sosa na dno posude. Pecite u rerni zagrejanoj na 180°C oko 25–30 minuta.

Pred kraj pečenja možete dodati malo rendanog sira odozgo za zlatnu koricu. Odlično ide uz svežu salatu.

Prijatno!

