KREMASTO SAVRŠENSTVO: Čokoladna vanila torta sa glazurom od šljiva

Milena Tomasevic

03. 12. 2025. u 19:00

MEKA i sočna kakao kora, lagani i nežni vanilin krem i taj hrskavo-sočni sloj čokolade i šljiva…

FOTO: Novosti

Sastojci

Kakao kora

  • 4 jaja
  • 3/4 šolje šećera
  • 1/3 šolje ulja
  • 1/2 šolje mleka
  • 1,5 šolje brašna
  • 2 kašike kakaoa
  • 1 kašičica praška za pecivo

Krem od vanile

  • 500 ml mleka
  • 2 pudinga od vanile (bez šećera)
  • 4 kašike šećera
  • 200 gr omekšalog putera

Sloj od šljiva i čokolade

  • 200 gr suvih šljiva (iseckanih)
  • 150 gr crne čokolade
  • 70 gr putera
  • 1 kašika meda

Priprema

1. Kakao kora

Umutite jaja i šećer dok smesa ne postane svetla i penasta. Dodajte ulje i mleko, pa promešajte. Umešajte brašno, kakao i prašak za pecivo – samo dok se sve ne sjedini. Sipajte u pleh veličine približno 25 × 35 cm. Pecite 20–22 minuta na 180°C, pa ostavite da se potpuno ohladi.

2. Krem od vanile

Odvojite pola šolje mleka i u njega umešajte prašak za puding. Preostalo mleko zakuvajte sa šećerom. Dodajte rastvoreni puding i kuvajte dok se krem ne zgusne. Potpuno ohladite. Umutite puter da postane penast, pa postepeno dodajte ohlađen puding. Nanesite krem preko ohlađene kakao kore.

3. Glazura od šljiva i čokolade

U šerpi otopite puter, dodajte čokoladu i med. Mešajte dok ne dobijete glatku, sjajnu glazuru. Dodajte iseckane suve šljive i dobro promešajte. Nežno rasporedite preko vanilin krema.

4. Finalno hlađenje

Tortu stavite u frižider najmanje 3 sata, a idealno preko noći — tako se ukusi savršeno prožmu, a slojevi stegnu.

Prijatno!

PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj komentarisao je presudu koju je donela sudija blokaderka Tatjana Bezmarević Janjić kojom je oglasila krivom urednicu portala "Novosti" Andrijanu Nešić i zabranila joj obavljanje delatnosti glavnog urednika na godinu dana i izrekla novčanu kaznu od 450.000 dinara, a samo iz razloga što je imala drugačije mišljenje od mišljenja blokadera.

03. 12. 2025. u 18:55

KADA počne Božićni post, u mnogim porodicama zavlada ista dilema: kako deca treba da poste, da li je post za mališane obavezan, da li je bezbedan i šta se zapravo očekuje kada se dete sprema za pričešće. Roditelji žele da urade sve kako treba, a ipak najviše strepe da li će nešto pogrešiti - naročito ako je dete još malo, jede češće ili je naviklo na određenu rutinu. Upravo zbog toga su reči sveštenika utoliko važnije: donose jasnoću i umiruju roditeljsku brigu.

03. 12. 2025. u 13:45

BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.

