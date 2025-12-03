KREMASTO SAVRŠENSTVO: Čokoladna vanila torta sa glazurom od šljiva
MEKA i sočna kakao kora, lagani i nežni vanilin krem i taj hrskavo-sočni sloj čokolade i šljiva…
Sastojci
Kakao kora
- 4 jaja
- 3/4 šolje šećera
- 1/3 šolje ulja
- 1/2 šolje mleka
- 1,5 šolje brašna
- 2 kašike kakaoa
- 1 kašičica praška za pecivo
Krem od vanile
- 500 ml mleka
- 2 pudinga od vanile (bez šećera)
- 4 kašike šećera
- 200 gr omekšalog putera
Sloj od šljiva i čokolade
- 200 gr suvih šljiva (iseckanih)
- 150 gr crne čokolade
- 70 gr putera
- 1 kašika meda
Priprema
1. Kakao kora
Umutite jaja i šećer dok smesa ne postane svetla i penasta. Dodajte ulje i mleko, pa promešajte. Umešajte brašno, kakao i prašak za pecivo – samo dok se sve ne sjedini. Sipajte u pleh veličine približno 25 × 35 cm. Pecite 20–22 minuta na 180°C, pa ostavite da se potpuno ohladi.
2. Krem od vanile
Odvojite pola šolje mleka i u njega umešajte prašak za puding. Preostalo mleko zakuvajte sa šećerom. Dodajte rastvoreni puding i kuvajte dok se krem ne zgusne. Potpuno ohladite. Umutite puter da postane penast, pa postepeno dodajte ohlađen puding. Nanesite krem preko ohlađene kakao kore.
3. Glazura od šljiva i čokolade
U šerpi otopite puter, dodajte čokoladu i med. Mešajte dok ne dobijete glatku, sjajnu glazuru. Dodajte iseckane suve šljive i dobro promešajte. Nežno rasporedite preko vanilin krema.
4. Finalno hlađenje
Tortu stavite u frižider najmanje 3 sata, a idealno preko noći — tako se ukusi savršeno prožmu, a slojevi stegnu.
Prijatno!
