KREMASTO SAVRŠENSTVO: Čokoladna vanila torta sa glazurom od šljiva

MEKA i sočna kakao kora, lagani i nežni vanilin krem i taj hrskavo-sočni sloj čokolade i šljiva…

FOTO: Novosti

Sastojci

Kakao kora

4 jaja

3/4 šolje šećera

1/3 šolje ulja

1/2 šolje mleka

1,5 šolje brašna

2 kašike kakaoa

1 kašičica praška za pecivo

Krem od vanile

500 ml mleka

2 pudinga od vanile (bez šećera)

4 kašike šećera

200 gr omekšalog putera

Sloj od šljiva i čokolade

200 gr suvih šljiva (iseckanih)

150 gr crne čokolade

70 gr putera

1 kašika meda

Priprema

1. Kakao kora

Umutite jaja i šećer dok smesa ne postane svetla i penasta. Dodajte ulje i mleko, pa promešajte. Umešajte brašno, kakao i prašak za pecivo – samo dok se sve ne sjedini. Sipajte u pleh veličine približno 25 × 35 cm. Pecite 20–22 minuta na 180°C, pa ostavite da se potpuno ohladi.

2. Krem od vanile

Odvojite pola šolje mleka i u njega umešajte prašak za puding. Preostalo mleko zakuvajte sa šećerom. Dodajte rastvoreni puding i kuvajte dok se krem ne zgusne. Potpuno ohladite. Umutite puter da postane penast, pa postepeno dodajte ohlađen puding. Nanesite krem preko ohlađene kakao kore.

3. Glazura od šljiva i čokolade

U šerpi otopite puter, dodajte čokoladu i med. Mešajte dok ne dobijete glatku, sjajnu glazuru. Dodajte iseckane suve šljive i dobro promešajte. Nežno rasporedite preko vanilin krema.

4. Finalno hlađenje

Tortu stavite u frižider najmanje 3 sata, a idealno preko noći — tako se ukusi savršeno prožmu, a slojevi stegnu.

Prijatno!