KINDER ŠTANGLICE: Jednostavne, dekorativne i uvek tražene

Kinder štanglice su jedan od omiljenih kolača bez pečenja — neodoljiva kombinacija čokoladnog donjeg sloja i nežnog belog mlečnog krema koji podseća na ukus čuvenih kinder čokoladica.

FOTO: Novosti

Sastojci



150 gr šećera

1 dl vode

125 gr margarina

50 gr čokolade

150 gr mlevenih oraha

150 gr mlevenog keksa

Svetli deo:

200 gr šećera

1/2 dl vode

125 gr margarina

200 gr mleka u prahu

Priprema

Tamni deo

Šećer i vodu zagrejati na vatri dok se šećer ne istopi. Dodati margarin i čokoladu, pa mešati dok se sve ne otopi i ujednači.Sklanjati sa vatre i umešati mlevene orahe i mleveni keks. Toplu masu izliti u blago nauljen pleh veličine 20 × 25 cm i lepo rasporediti.

Svetli deo

Margarin i mleko u prahu penasto umutiti mikserom. Šećer i vodu prokuvati dok se ne dobije gušći sirup. Vruć sirup polako sipati u penastu smesu margarina i mleka u prahu, neprekidno muteći mikserom da se sve lepo poveže. Masu odmah, dok je još topla (brzo se steže!), preliti preko tamnog dela i poravnati.

Uživajte!