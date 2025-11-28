KINDER ŠTANGLICE: Jednostavne, dekorativne i uvek tražene
Kinder štanglice su jedan od omiljenih kolača bez pečenja — neodoljiva kombinacija čokoladnog donjeg sloja i nežnog belog mlečnog krema koji podseća na ukus čuvenih kinder čokoladica.
Sastojci
- 150 gr šećera
- 1 dl vode
- 125 gr margarina
- 50 gr čokolade
- 150 gr mlevenih oraha
- 150 gr mlevenog keksa
Svetli deo:
- 200 gr šećera
- 1/2 dl vode
- 125 gr margarina
- 200 gr mleka u prahu
Priprema
Tamni deo
Šećer i vodu zagrejati na vatri dok se šećer ne istopi. Dodati margarin i čokoladu, pa mešati dok se sve ne otopi i ujednači.Sklanjati sa vatre i umešati mlevene orahe i mleveni keks. Toplu masu izliti u blago nauljen pleh veličine 20 × 25 cm i lepo rasporediti.
Svetli deo
Margarin i mleko u prahu penasto umutiti mikserom. Šećer i vodu prokuvati dok se ne dobije gušći sirup. Vruć sirup polako sipati u penastu smesu margarina i mleka u prahu, neprekidno muteći mikserom da se sve lepo poveže. Masu odmah, dok je još topla (brzo se steže!), preliti preko tamnog dela i poravnati.
Uživajte!
