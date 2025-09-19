ŠARENA ZIMNICA: Recept za turšiju

Za ljubitelje tradicionalnih ukusa i domaće kuhinje, ova šarena turšija spaja svežinu karafiola, paprike, šargarepe, kornišona i zelenog paradajza u jedno neponovljivo jelo.

FOTO: Novosti

Sastojci (za oko 20–25 litara turšije)

Povrće:

2 kg karafiola

2 kg paprike (bela, duga sorta)

2 kg šargarepe

2 kg kornišona

2 kg zelenog paradajza

malo ljute paprike po želji

veza peršuna

veza celera

biber u zrnu

Preliv:

10 l vode

500 gr soli

250 gr šećera

200 ml esencije

10 gr vinobrana

10 gr konzervansa

Priprema

Izaberite sveže i zdravo povrće, operite ga pod hladnom vodom. Karafiol podelite na manje cvetiće, šargarepu preseći na polutke ili četvrtine po potrebi.

U pripremljenoj tegli ređajte povrće naizmenično: paprike, paradajz, šargarepu, karafiol, kornišone, list peršuna, list celera i biber u zrnu. Povrće ređajte do vrha tegle. Na vrh stavite plastičnu „pahuljicu“ kako bi povrće bilo potopljeno u tečnosti.

Za preliv, u 10 l vode dodajte so, šećer, esenciju, konzervans i vinobran. Dobro promešajte i ostavite nekoliko sati da se sastojci rastvaraju i sjedine.

Preliv naliti preko povrća tako da bude potpuno pokriveno. Pazite da povrće bude dobro pritisnuto ispod nivoa tečnosti.

Posudu dobro zatvoriti i ostaviti na hladnom mestu. Posle 10 dana proveriti da li je količina soli dovoljna. Ako je potrebno, dodajte so i ponovo ravnomerno rasporedite.

Turšija je spremna za upotrebu nakon 20–30 dana.

Savet: Turšija se može čuvati u hladnom podrumu ili frižideru, a miris i ukus će se s vremenom još više razvijati.

Prijatno!