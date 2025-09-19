ŠARENA ZIMNICA: Recept za turšiju
Za ljubitelje tradicionalnih ukusa i domaće kuhinje, ova šarena turšija spaja svežinu karafiola, paprike, šargarepe, kornišona i zelenog paradajza u jedno neponovljivo jelo.
Sastojci (za oko 20–25 litara turšije)
Povrće:
- 2 kg karafiola
- 2 kg paprike (bela, duga sorta)
- 2 kg šargarepe
- 2 kg kornišona
- 2 kg zelenog paradajza
- malo ljute paprike po želji
- veza peršuna
- veza celera
- biber u zrnu
Preliv:
- 10 l vode
- 500 gr soli
- 250 gr šećera
- 200 ml esencije
- 10 gr vinobrana
- 10 gr konzervansa
Priprema
Izaberite sveže i zdravo povrće, operite ga pod hladnom vodom. Karafiol podelite na manje cvetiće, šargarepu preseći na polutke ili četvrtine po potrebi.
U pripremljenoj tegli ređajte povrće naizmenično: paprike, paradajz, šargarepu, karafiol, kornišone, list peršuna, list celera i biber u zrnu. Povrće ređajte do vrha tegle. Na vrh stavite plastičnu „pahuljicu“ kako bi povrće bilo potopljeno u tečnosti.
Za preliv, u 10 l vode dodajte so, šećer, esenciju, konzervans i vinobran. Dobro promešajte i ostavite nekoliko sati da se sastojci rastvaraju i sjedine.
Preliv naliti preko povrća tako da bude potpuno pokriveno. Pazite da povrće bude dobro pritisnuto ispod nivoa tečnosti.
Posudu dobro zatvoriti i ostaviti na hladnom mestu. Posle 10 dana proveriti da li je količina soli dovoljna. Ako je potrebno, dodajte so i ponovo ravnomerno rasporedite.
Turšija je spremna za upotrebu nakon 20–30 dana.
Savet: Turšija se može čuvati u hladnom podrumu ili frižideru, a miris i ukus će se s vremenom još više razvijati.
Prijatno!
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
17. 09. 2025. u 13:52
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"NE MOGU DA TE GLEDAM": Oliver Dragojević sa OVOM pevačicom nije hteo da nastupa - zato što je Srpkinja
NEKADAŠNjA pevačica Koktel benda Jelena Ristić, svojevremeno je otkrila detalje s koncerta na kojem su nastupali Kemal Monteno i Oliver Dragojević.
19. 09. 2025. u 09:13 >> 09:22
Komentari (0)