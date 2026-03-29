MNOGO BOLJI NEGO U RESTORANU: Domaći burgeri, sočni i ukusni

Bojana Jovanović

29. 03. 2026. u 06:45

Obradujte vaše najmlađe ili drage goste tako što ćete im pripremiti ove domaće burgere koji su i lepši i ukusniji od onih u restoranima.

МНОГО БОЉИ НЕГО У РЕСТОРАНУ: Домаћи бургери, сочни и укусни

Foto: Depositphotos

Potrebno je:

- 500 g junetine od plećke

- 2 glavice crnog luka
- 1 kašika majčine dušice
- 1 jaje
- 1 kašika prezli
- 1 kašika mešavine suvih biljnih začina
- zemičke
- kačkavalj u listićima
- zelena salata
- 1 paradajz
- ulje za pečenje

Priprema:

Junetinu sameljite, dodajte mešavinu suvih biljnih začina, naseckani luk, majčinu dušicu, jaje i prezle. Sve dobro izmešajte i ostavite da odstoji oko jedan sat. Nakon toga oblikujte burgere i pecite ih na vrućem ulju, sa svake strane po pet minuta. Presecite zemičke napola, pa ređajte na donju polovinu list zelene salate, kolut paradajza, burger, listić kačkavalja, kolut paradajza i list zelene salate, pa preklopite drugom polovinom. Poslužite toplo.

