MNOGO BOLJI NEGO U RESTORANU: Domaći burgeri, sočni i ukusni
Obradujte vaše najmlađe ili drage goste tako što ćete im pripremiti ove domaće burgere koji su i lepši i ukusniji od onih u restoranima.
Potrebno je:
- 500 g junetine od plećke
- 1 kašika majčine dušice
- 1 jaje
- 1 kašika prezli
- 1 kašika mešavine suvih biljnih začina
- zemičke
- kačkavalj u listićima
- zelena salata
- 1 paradajz
- ulje za pečenje
Priprema:
Junetinu sameljite, dodajte mešavinu suvih biljnih začina, naseckani luk, majčinu dušicu, jaje i prezle. Sve dobro izmešajte i ostavite da odstoji oko jedan sat. Nakon toga oblikujte burgere i pecite ih na vrućem ulju, sa svake strane po pet minuta. Presecite zemičke napola, pa ređajte na donju polovinu list zelene salate, kolut paradajza, burger, listić kačkavalja, kolut paradajza i list zelene salate, pa preklopite drugom polovinom. Poslužite toplo.
Preporučujemo
SALATA BEZ PREMCA: Valdorf klasik
28. 03. 2026. u 07:00
KRCKAVI I FINI: Ovseni mafini sa kivijem
10. 03. 2026. u 07:00
VAZDUŠAST I UKUSAN: Rolat sa bananama i čokoladom
16. 03. 2026. u 07:00
SA GRAŠKOM I KUKURUZOM: Kroketi od tune, idealni za vreme posta
08. 03. 2026. u 07:00
"TEK ĆETE VIDETI NA VIDOVDAN ŠTA IMAMO DA POKAŽEMO" Vučić: Samo su nam jednu raketu videli, pola sveta okrenuše naopačke
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Kuli istakao je da će na Vidovdan vojska pokazati novo naoružanje.
26. 03. 2026. u 15:56
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Snimci Hane Ikodinović zapalili internet - vreli kadrovi (VIDEO)
STARIJA ćerka "novosadske barbike" i proslavljenog vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović, izrasla je u pravu lepoticu i već odavno joj tepaju da je "najleša ćerka poznatih roditelja u Srbiji".
26. 03. 2026. u 21:36 >> 21:50
