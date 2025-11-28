JAJA SA ŠUNKOM U PARADAJZ SOSU: Brz obrok koji osvaja na prvi zalogaj
OVO jelo se priprema za manje od pola sata, a pruža neodoljivu kombinaciju mediteranskih aroma i kremaste teksture.
Sastojci:
- 3 jaja
- 200–250 gr pasiranog paradajza (svežeg ili iz konzerve)
- 1 čen belog luka, sitno iseckan
- 1 kašika maslinovog ulja
- 40–50 gr šunke (kockice ili tanke trake)
- so (malo), crni biber
- ½ kašičice slatke ili dimljene paprike (opciono)
- ½ kašičice sušenog origana
Priprema:
Zagrejte rernu na 180°C. U tiganju zagrejte maslinovo ulje i kratko propržite beli luk. Dodajte šunku i pržite 1 minut, samo da pusti aromu. Umešajte pasirani paradajz, papriku, malo bibera i vrlo malo soli. Kuvajte 10–12 minuta na srednjoj vatri, dok sos ne postane gušći.
Prebacite smesu u malu zemljanu ili vatrostalnu posudu. Napravite tri udubljenja i pažljivo razbijte jaja odozgo. Pecite 10–12 minuta na 180°C, dok se belanca stegnu, a žumanca ostanu mekana.
Po vađenju iz rerne pospite origanom i sveže mlevenim biberom. Završite sa nekoliko kapi maslinovog ulja.
Uživajte!
