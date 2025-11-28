Pošalji recept

JAJA SA ŠUNKOM U PARADAJZ SOSU: Brz obrok koji osvaja na prvi zalogaj

Milena Tomasevic

28. 11. 2025. u 07:00

OVO jelo se priprema za manje od pola sata, a pruža neodoljivu kombinaciju mediteranskih aroma i kremaste teksture.

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 3 jaja
  • 200–250 gr pasiranog paradajza (svežeg ili iz konzerve)
  • 1 čen belog luka, sitno iseckan
  • 1 kašika  maslinovog ulja
  • 40–50 gr  šunke (kockice ili tanke trake)
  • so (malo), crni biber
  • ½ kašičice slatke ili dimljene paprike (opciono)
  • ½ kašičice sušenog origana 

Priprema:

Zagrejte rernu na 180°C. U tiganju zagrejte maslinovo ulje i kratko propržite beli luk. Dodajte  šunku i pržite 1 minut, samo da pusti aromu. Umešajte pasirani paradajz, papriku, malo bibera i vrlo malo soli. Kuvajte 10–12 minuta na srednjoj vatri, dok sos ne postane gušći. 

Prebacite smesu u malu zemljanu ili vatrostalnu posudu. Napravite tri udubljenja i pažljivo razbijte jaja odozgo. Pecite 10–12 minuta na 180°C, dok se belanca stegnu, a žumanca ostanu mekana. 

Po vađenju iz rerne pospite origanom i sveže mlevenim biberom. Završite sa nekoliko kapi  maslinovog ulja.

Uživajte!

