NAJSOČNIJA CARSKA PITA: Starinsko jelo koje se brzo sprema
OVO jednostavno jelo je jedno od najlepših koja zaslužuje mesto na trpezi i to ne samo u običnim, već i u specijalnim prilikama i gozbama.
U nju možete staviti one namirnice koje imate već u frižideru, a mi vam donosimo kompletan recept koji donosi potpuni ugođaj.
Sastojci:
5 jaja
1 šolja jogurta
1 šolja ulja
1 šolja običnog brašna
1 šolja projinog sitnog brašna
1 prašak za pecivo
150 g krastavčića
200 g šunke
150 g paprike (sveža ili iz turšije)
so po ukusu
Priprema:
Jaja penasto umutiti mutilicom ili viljuškom, dodati jogurt, ulje, prašak za pecivo i brašno i opet umutiti tako da nema grudvice. Na kraju umešati i ostale sastajke koje ste iseckali na sitne kockice. Dodati i so, po ukusu, oko pola kašičice.
Po želji možete posuti semenkama.
Sve izliti u pleh i ubaciti da se peče u zagrejanoj rerni oko 25 minuta na 220 stepeni.
(Informer)
Preporučujemo
KAKO DA ISPRŽITE SAVRŠENU RIBU: Jedan sastojak pravi veliku razliku
04. 04. 2026. u 17:33
ROLAT S KOKOSOM: Savršeno rešenje koje ne zahteva pečenje
03. 04. 2026. u 17:07
SAVRŠENA USKRŠNjA TORTA: Poslastica za koju sve sastojke već imate u kući
03. 04. 2026. u 15:26
SA ŠUNKOM I KROMPIROM: Pljeskavice od koprive
03. 04. 2026. u 07:00
IRANSKI KOMANDOSI PRONAŠLI PILOTA F-35: Zavarali trag Amerikancima i uhapsili ga
ISLAMSKA revolucionarna garda (IRGC) locirala je i privela pilota oborenog američkog lovca F-35 tokom operacije potrage, javlja iranska agencija Nur njuz.
03. 04. 2026. u 16:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
04. 04. 2026. u 20:26
