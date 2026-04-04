NAJSOČNIJA CARSKA PITA: Starinsko jelo koje se brzo sprema

OVO jednostavno jelo je jedno od najlepših koja zaslužuje mesto na trpezi i to ne samo u običnim, već i u specijalnim prilikama i gozbama.

U nju možete staviti one namirnice koje imate već u frižideru, a mi vam donosimo kompletan recept koji donosi potpuni ugođaj.

Sastojci:

5 jaja

1 šolja jogurta

1 šolja ulja

1 šolja običnog brašna

1 šolja projinog sitnog brašna

1 prašak za pecivo

150 g krastavčića

200 g šunke

150 g paprike (sveža ili iz turšije)

so po ukusu

Priprema:

Jaja penasto umutiti mutilicom ili viljuškom, dodati jogurt, ulje, prašak za pecivo i brašno i opet umutiti tako da nema grudvice. Na kraju umešati i ostale sastajke koje ste iseckali na sitne kockice. Dodati i so, po ukusu, oko pola kašičice.

Po želji možete posuti semenkama.

Sve izliti u pleh i ubaciti da se peče u zagrejanoj rerni oko 25 minuta na 220 stepeni.

