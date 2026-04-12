LIDERI EU ČESTITALI TISI I PETERU MAĐARU: Mađarska izabrala Evropu

ČELNICI zemalja Evropske unije pozdravili su danas preliminarne rezultate parlamentarnih izbora u Mađarskoj, navodeći da oni predstavljaju pobedu demokratije, kao i da je "Mađarska izabrala Evropu".

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen je u objavi na platformi X rekla da rezultati izbora pokazuju da je "Mađarska izabrala Evropu".

-Evropa je uvek birala Mađarsku. Zemlja se vraća na svoj evropski put. Unija postaje jača. Mađarska je izabrala Evropu, kazala je Fon der Lajen.

Francuski predsednik Emanuel Makron čestitao je lideru stranke Tisa, Peteru Mađaru pobedu na izborima.

Makron je u objavi na platformi X pozdravio pobedu demokratije i "privrženost mađarskog naroda vrednostima Evropske unije i mestu Mađarske u Evropi".

-Zajedno, hajde da unapredimo suvereniju Evropu, zbog bezbednosti našeg kontinenta, naše konkurentnosti i naše demokratije, kazao je Makron.

Nemački kancelar Fridrih Merc je čestitao Peteru Mađaru na "dobijenim izborima".

-Mađarska je odlučila. Čestitam na dobijenim izborima, dragi Peter Mađar. Radujem se saradnji za jaku, bezbednu i pre svega ujedinjenu Evropu, kazao je Merc u objavi na društvenim mrežama.

Premijer Španije Pedro Sančes ocenio je da danas pobeđuju Evropa i -Čestitam svim građanima Mađarske na istorijskim izborima. Radujem se zajedničkom radu sa Peterom Mađarom, za bolju budućnost svih Evropljana.

Norveški premijer Jonas Gar Store pozdravio je rezultate parlamentarnih izbora u Mađarskoj kao "rezultat od velikog značaja za celu Evropu", a švedski premijer Ulf Kristerson je kazao da to predstavlja "istorijsku pobedu" koja "označava novo poglavlje u istoriji Mađarske".

Čestitke stranki Tisa i Peteru Mađaru uputili su i irski i hrvatski premijeri, Mihael Martin i Andrej Plenković.

Čestitke Tisi i Mađaru uputili su i predsednik i premijer Litvanije Gitanas Nauseda i Gintautas Paluckas, kao i premijer Letonije Evika Silinja.

U Mađarskoj su danas održani parlamentarni izbori na kojima, prema preliminarnim rezultatima, opoziciona stranka Tisa ima ubedljivu prednost u odnosu na Fides aktuelnog premijera te zemlje Viktora Orbana.

