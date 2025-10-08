TAJNA SAVRŠENE PALENTE: Ukusan i brz obrok
PALENTA je jedno od najstarijih i najomiljenijih jela na Balkanu, poznata po svojoj jednostavnosti, hranljivosti i svestranosti.
Palenta može biti idealan prilog uz meso, povrće ili sireve, a njen ukusan recept postaće vam omiljen.
Sastojci za palentu:
1 šolja kukuruznog brašna (krupnije mlevenog)
3 šolje vode
1 ravna kašičica soli
1 kašika domaćeg maslaca ili masti (po izboru)
100 g mladog sira (ili sitnog sira)
1 kašika kisele pavlake ili kajmaka
Po želji: par kapi maslinovog ulja i malo svežeg peršuna
Priprema palente:
Prokuvajte vodu sa solju. Kada počne da ključa, lagano sipajte kukuruzno brašno u tankom mlazu, neprestano mešajući varjačom.
Kuvajte na tihoj vatri oko 10 do 15 minuta, dok se palenta ne zgusne i postane glatka. Po potrebi dolijte još malo vode. Kada je gotova, umešajte kašiku maslaca ili masti, i dobro promešajte dok se ne istopi i ne ujednači tekstura.
Sipajte palentu u dubok tanjir, preko nje izmrvite sir, stavite pavlaku ili kajmak, i sve prelijte sa par kapi maslinovog ulja.
(Ona)
