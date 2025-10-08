Peciva i pite

TAJNA SAVRŠENE PALENTE: Ukusan i brz obrok

V.N.

08. 10. 2025. u 07:50

PALENTA je jedno od najstarijih i najomiljenijih jela na Balkanu, poznata po svojoj jednostavnosti, hranljivosti i svestranosti.

ТАЈНА САВРШЕНЕ ПАЛЕНТЕ: Укусан и брз оброк

Foto Shutterstock

 Palenta može biti idealan prilog uz meso, povrće ili sireve, a njen ukusan recept postaće vam omiljen.

Sastojci za palentu:

1 šolja kukuruznog brašna (krupnije mlevenog)
3 šolje vode
1 ravna kašičica soli
1 kašika domaćeg maslaca ili masti (po izboru)
100 g mladog sira (ili sitnog sira)
1 kašika kisele pavlake ili kajmaka
Po želji: par kapi maslinovog ulja i malo svežeg peršuna

Priprema palente:

Prokuvajte vodu sa solju. Kada počne da ključa, lagano sipajte kukuruzno brašno u tankom mlazu, neprestano mešajući varjačom.

Kuvajte na tihoj vatri oko 10 do 15 minuta, dok se palenta ne zgusne i postane glatka. Po potrebi dolijte još malo vode. Kada je gotova, umešajte kašiku maslaca ili masti, i dobro promešajte dok se ne istopi i ne ujednači tekstura.

Sipajte palentu u dubok tanjir, preko nje izmrvite sir, stavite pavlaku ili kajmak, i sve prelijte sa par kapi maslinovog ulja.

(Ona)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

TOPLI BRUSKETI: Doručak za 15 minuta
Peciva i pite

0 2

TOPLI BRUSKETI: Doručak za 15 minuta

Ako želite brz, ukusan i dekorativan zalogaj — bilo za doručak, večeru ili gostoljubivi sto — ovi topli brusketi su pravi izbor! Hrskavo pečeni hleb, kremasta smesa sira, majoneza i dimljenog mesa, uz kiseli šmek krastavčića i aromu susama, stvaraju savršenu kombinaciju ukusa koja ne ostavlja nikoga ravnodušnim.

07. 10. 2025. u 09:03

Politika
Tenis
Fudbal