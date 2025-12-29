"TO SU NAŠE PARE": Vučić otkrio šta se krije iza rečenice koju koriste blokaderi i koliko je to monstruozna laž
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić raskrinkao je blokadere koji stalno negiraju rezultate i pokušavaju da relativizuju sve dobre stvari.
Treća star je negiranje rezultata i relativizacija svega. Šta to znači? Pa kada je nešto dobro i kada ne mogu da negiraju oni kažu "to su naše pare", a objasniću i tu rečenicu. A gde mogu da pokvare sve pokvariće sve. Koliko ste puta skušali priču da će se srušiti "Kula Beograd". Njih mržnja zaslepi. Kada pričate o bolnicama, kažu to je za naše pare. Evo da ljudima razjasnimo to "za naše pare". Oni kažu "pa sve su to naše pare, moglo je to i brže i bolje". Stvarno? Ja za razliku od svih vas nisam išao na odmor. Radio sam naporno, marljivo i vredno. A kako to "za naše pare" nismo imali nijedan dom zdravlja nijednu bolnicu i nijedan klinički centar između 2000. i 2012. godine. Slovima i brojevima 0. Krompir - rekao je Vučić i dodao da su od kako je na vlasti izgradili KC u Beogradu, KC u Vojvodini, Nišu, te podsetio da sledi KC u Kragujevcu, Novom Pazaru, pa u Užicu. Podsetio je da su izgrađene desetine bolnica, gde se gradilo i gradi.
- Što za te naše pare to nismo uradili tada, što za te naše pare nismo imali manje nezaposlenih, što nismo imali stabilan kurs dinara. To je laž i prevara da pravdaju sebe što su na pogrešnoj strani u politici, to je monstruozna laž "to su naše pare". Pa sve su naše pare, naravno, država radi. Samo je pitanje ko je taj koji pravi politiku, ko je taj koji pravi uslove za dovođenje investitora. To su pare od poreza, a da bismo uzeli fabrike morale da rade, a ne da ne rade, ako ne rade onda plate i penzije budu niske kako što su bile u blokadersko vreme - dodao je Vučić.
