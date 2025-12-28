"ZA TUPOGLAVE POLITIČARE U EVROPI..." Lavrov oštriji nego ikada - Ako neko odluči da napadne Rusiju, odgovor će biti razarajući!
AKO neko odluči da napadne Rusiju, odgovor će biti razarajući, izjavio je ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov za ruske medije.
- Za tupoglave političare u Evropi, kojima se nadam da će biti prikazan ovaj intervju, još jednom ću ponoviti: ne treba se bojati da će Rusija nekog napasti - rekao je ruski ministar.
On je, istovremeno, naglasio da će „ako neko odluči da napadne Rusiju, odgovor biti razarajući“.
Lavrov je podsetio da je o tome više puta javno govorio predsednik Rusije Vladimir Putin.
Ministar je napomenuo da Evropska unija ne krije svoje planove za pripremu za rat sa Rusijom.
- Nakon promene administracije u Sjedinjenim Američkim Državama, Evropa i Evropska unija postale su glavna prepreka miru. Oni ne kriju svoje planove da se pripremaju za rat sa Rusijom - ocenio je ministar.
Takođe je dodao da je „ratna partija“ u Evropi i dalje spremna da ide do kraja u svojim antiruskim idejama.
- Teško je reći da li su ličnosti kao što su (predsednica Evropske komisije) Ursula fon der Lajen, (nemački kancelar Fridrih) Merc, (britanski premijer Kir) Starmer, (francuski predsednik Emanuel) Makron i drugi sličnih njima, prešli tačku bez povratka. Za sada vidimo da je evropska ‘ratna partija’, koja je uložila svoj politički kapital u ideju nanošenja strateškog poraza Rusiji, spremna da ide do kraja - istakao je Lavrov.
Ministar je podsetio da Evropska unija sprovodi politiku demontaže mehanizama saradnje sa Rusijom otprilike od 2014. godine.
- Vladajući krugovi većine evropskih zemalja preuveličavaju tzv. rusku pretnju i podgrevaju rusofobična i militaristička raspoloženja u društvu. Želeo bih posebno da naglasim da se sve to radi bez ikakvih legitimnih osnova: jer Rusija nikada samoinicijativno nije preduzimala neprijateljske korake protiv svojih evropskih suseda dodao je ministar.
(Sputnjik)
