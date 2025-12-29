PILETINA PARMEZAN: Hrskava, sočna i u kremastom sosu od belog luka

Restoranski specijalitet koji lako možete pripremiti kod kuće – zlatno pohovana piletina u parmezan korici, zapečena sa mocarelom i prelivena bogatim, kremastim sosom od belog luka. Savršen izbor za porodični ručak ili posebnu večeru.

FOTO: Novosti

Sastojci



4 pileća fileta (bez kostiju i kože)

1 šolja mlaćenice (1 šolja mleka + 1 kašika limunovog soka ili sirćeta)

1½ šolje prezli

1 šolja rendanog parmezana

1 kašičica belog luka u prahu

1 kašičica crnog luka u prahu

1 kašičica dimljene paprike

so i biber po ukusu

2 kašike maslinovog ulja

Za preliv:

1 šolja rendane mocarele

½ šolje rendanog parmezana

Za kremasti sos od belog luka:

2 kašike putera

3 čena belog luka (sitno seckana)

1 šolja guste pavlake

½ šolje rendanog parmezana

1 kašičica italijanskog začina

so i biber po ukusu

Priprema

Zagrejte rernu na 200°C. Pileće filete marinirajte u mlaćenici najmanje 30 minuta. U plitkoj posudi pomešajte prezle, parmezan, beli i crni luk u prahu, dimljenu papriku, so i biber. Izvadite piletinu iz mlaćenice, ocedite višak i dobro uvaljajte u smesu sa prezlama. U tiganju zagrejte maslinovo ulje i kratko pržite piletinu 2–3 minuta po strani, samo da dobije zlatnu boju. Prebacite piletinu u posudu za pečenje, preko svakog komada rasporedite mocarelu i parmezan. Pecite 20–25 minuta, dok piletina ne bude potpuno pečena.

Sos od belog luka

Istopite puter na srednjoj vatri. Dodajte beli luk i kratko propržite 1–2 minuta. Umešajte pavlaku, parmezan i italijanski začin. Posolite i pobiberite, pa krčkajte 3–5 minuta, dok se sos ne zgusne.

Serviranje

Piletinu poslužite toplu, prelivenu kremastim sosom od belog luka. Odlično ide uz testeninu, pire krompir ili svežu salatu.

Prijatno!