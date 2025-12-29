PILETINA PARMEZAN: Hrskava, sočna i u kremastom sosu od belog luka
Restoranski specijalitet koji lako možete pripremiti kod kuće – zlatno pohovana piletina u parmezan korici, zapečena sa mocarelom i prelivena bogatim, kremastim sosom od belog luka. Savršen izbor za porodični ručak ili posebnu večeru.
Sastojci
- 4 pileća fileta (bez kostiju i kože)
- 1 šolja mlaćenice (1 šolja mleka + 1 kašika limunovog soka ili sirćeta)
- 1½ šolje prezli
- 1 šolja rendanog parmezana
- 1 kašičica belog luka u prahu
- 1 kašičica crnog luka u prahu
- 1 kašičica dimljene paprike
- so i biber po ukusu
- 2 kašike maslinovog ulja
Za preliv:
- 1 šolja rendane mocarele
- ½ šolje rendanog parmezana
Za kremasti sos od belog luka:
- 2 kašike putera
- 3 čena belog luka (sitno seckana)
- 1 šolja guste pavlake
- ½ šolje rendanog parmezana
- 1 kašičica italijanskog začina
- so i biber po ukusu
Priprema
Zagrejte rernu na 200°C. Pileće filete marinirajte u mlaćenici najmanje 30 minuta. U plitkoj posudi pomešajte prezle, parmezan, beli i crni luk u prahu, dimljenu papriku, so i biber. Izvadite piletinu iz mlaćenice, ocedite višak i dobro uvaljajte u smesu sa prezlama. U tiganju zagrejte maslinovo ulje i kratko pržite piletinu 2–3 minuta po strani, samo da dobije zlatnu boju. Prebacite piletinu u posudu za pečenje, preko svakog komada rasporedite mocarelu i parmezan. Pecite 20–25 minuta, dok piletina ne bude potpuno pečena.
Sos od belog luka
Istopite puter na srednjoj vatri. Dodajte beli luk i kratko propržite 1–2 minuta. Umešajte pavlaku, parmezan i italijanski začin. Posolite i pobiberite, pa krčkajte 3–5 minuta, dok se sos ne zgusne.
Serviranje
Piletinu poslužite toplu, prelivenu kremastim sosom od belog luka. Odlično ide uz testeninu, pire krompir ili svežu salatu.
Prijatno!
