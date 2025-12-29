Pošalji recept

PILETINA PARMEZAN: Hrskava, sočna i u kremastom sosu od belog luka

Milena Tomasevic

29. 12. 2025. u 07:00

Restoranski specijalitet koji lako možete pripremiti kod kuće – zlatno pohovana piletina u parmezan korici, zapečena sa mocarelom i prelivena bogatim, kremastim sosom od belog luka. Savršen izbor za porodični ručak ili posebnu večeru.

ПИЛЕТИНА ПАРМЕЗАН: Хрскава, сочна и у кремастом сосу од белог лука

FOTO: Novosti

Sastojci

Za piletinu:
  • 4 pileća fileta (bez kostiju i kože)
  • 1 šolja mlaćenice (1 šolja mleka + 1 kašika limunovog soka ili sirćeta)
  • 1½ šolje  prezli
  • 1 šolja rendanog parmezana
  • 1 kašičica belog luka u prahu
  • 1 kašičica crnog luka u prahu
  • 1 kašičica dimljene paprike
  • so i biber po ukusu
  • 2 kašike maslinovog ulja

Za preliv:

  • 1 šolja rendane mocarele
  • ½ šolje rendanog parmezana

Za kremasti sos od belog luka:

  • 2 kašike putera
  • 3 čena belog luka (sitno seckana)
  • 1 šolja guste pavlake
  • ½ šolje rendanog parmezana
  • 1 kašičica italijanskog začina
  • so i biber po ukusu

Priprema

Zagrejte rernu na 200°C. Pileće filete marinirajte u mlaćenici najmanje 30 minuta. U plitkoj posudi pomešajte  prezle, parmezan, beli i crni luk u prahu, dimljenu papriku, so i biber. Izvadite piletinu iz mlaćenice, ocedite višak i dobro uvaljajte u smesu sa prezlama. U tiganju zagrejte maslinovo ulje i kratko pržite piletinu 2–3 minuta po strani, samo da dobije zlatnu boju. Prebacite piletinu u posudu za pečenje, preko svakog komada rasporedite mocarelu i parmezan. Pecite 20–25 minuta, dok piletina ne bude potpuno pečena.

Sos od belog luka

Istopite puter na srednjoj vatri. Dodajte beli luk i kratko propržite 1–2 minuta. Umešajte pavlaku, parmezan i italijanski začin. Posolite i pobiberite, pa krčkajte 3–5 minuta, dok se sos ne zgusne.

Serviranje

Piletinu poslužite toplu, prelivenu kremastim sosom od belog luka. Odlično ide uz testeninu, pire krompir ili svežu salatu.

Prijatno!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SRBIJA DA PODRŽI DVE UGROŽENE DRŽAVE: Šešelj upozorio na tešku situaciju i pretnje novim bombardovanjem

SRBIJA DA PODRŽI DVE UGROŽENE DRŽAVE: Šešelj upozorio na tešku situaciju i pretnje novim bombardovanjem