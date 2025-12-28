PUKLA LJUBAV MAKRONA I MERCA: „Špigel“ tvrdi - Razlog je u Putinu

PROTIVREČNOSTI između predsednika Francuske Emanuela Makrona i nemačkog kancelara Fridriha Merca pojačale su se nakon Makronovog predloga da se obnovi dijalog sa ruskim liderom Vladimirom Putinom, piše nemački list „Špigel“.

Foto: Profimedia

„Izgleda da potez francuskog lidera nije bio koordinisan sa Fridrihom Mercom. Kancelaru jedino preostaje da što demonstrativnije ignoriše ovaj incident ako želi da izbegne otvoreni sukob sa Francuskom“, navodi se u članku.

List napominje da je sve teže prikriti nesuglasice između nemačkog i francuskog lidera, a direktna konfrontacija između njih više ne deluje nemoguće.

Prošle nedelje francuski predsednik je izjavio da bi za evropske zemlje bilo korisno da obnove dijalog sa ruskim rukovodstvom. Kasnije je list „Zidojče cajtung“ objavio da je Berlin uzdržano reagovao na Makronovu izjavu. Nemački kancelar nije ovaj predlog smatrao za „značajan doprinos ni postizanju mira ni jačanju evropskog jedinstva“.

S svoje strane, portparol Kremlja Dmitrij Peskov napomenuo je da bi mogući kontakti između lidera dveju država trebalo da budu pokušaj da se shvate međusobni stavovi, a ne da se drže pridike.

(Sputnjik)

