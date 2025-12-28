"VIDELA SAM KAKO SEDI NA STEPENICAMA SVA U KRVI" Potresne reči komšinica bake koju je izbo monstrum: Užasno je
POLICIJSKI službenici Policijske uprave za grad Beograd, intenzivno tragaju za osobom koja je na teritoriji opštine Novi Beograd izvršila krivično delo razbojništvo. Komšije su i dalje u šoku od zločina koji se dogodio u ulazu njihove zgrade.
- Zvučalo je kao da se deca igraju, a onda je mučena žena počela da zapomaže i doziva u pomoć. Izletela sam i videla je kako sedi na stepenicama, sva u krvi... Užasno je! Saznala sam da joj je i karlica polomljena od pada. Prošla sam tuda pola sata ranije, mogla sam to biti ja - reči su komšinice S. Ć. (67) koju je razbojnik juče oko 13 sati u Bulevaru Arsenija Čarnojevića 199 zverski izbo pred maloletnim unukom.
Dok se lekaru bore za njen život, policija steže obruč na Vračaru, napadač je sinoć oko 21 sat viđen u Bulevaru kralja Aleksandra, a dva sata kasnije lociran je u Šumatovačkoj ulici!
Potresna svedočenja stanara zgrade na Novom Beogradu otkrivaju da je tragedija mogla biti i veća da nije bilo herojske reakcije jednog od komšija.
"Zašto tako nasilno ako je samo hteo torbu?!"
Stanari zgrade su u šoku zbog brutalnosti koja se dogodila usred bela dana. Jedan od komšija, čim je čuo krike, bez oklevanja je izleteo iz stana i sukobio se sa razbojnikom. Upravo on je taj koji je pozvao policiju i Hitnu pomoć dok je napadač bežao sa torbom u kojoj su bili novac, dokumenta i telefon.
- Ne mogu da verujem da se ovo desilo pred detetom... Zašto toliko nasilje? Iskasapio je ženu nožem čak 7 puta zbog jedne torbe! Sada je samo pitanje trenutka kada će ga uhvatiti, ovakav monstrum ne sme biti na ulici - poručuju ogorčeni stanari.
Iskasapio je dok se penjala uz stepenice
Rekonstrukcija ovog jezivog zločina pokazuje svu svirepost napadača. S. Ć. je ušla u zgradu sa unukom, a razbojnik se ušunjao za njima.
Dok je baka išla uz stepenice, on ju je povukao nazad i počeo besomučno da je ubada u leđa, vrat i grudi.
Od siline napada, žena je pala i udarila glavom o beton, a veruje se da joj je tom prilikom polomljena i karlica. Njen unuk je sve to posmatrao u potpunom šoku.
Od Novog Beograda do Šumatovačke
Beogradska policija aktivirala je sve raspoložive snage. Nakon što je pobegao sa Novog Beograda, begunac je zahvaljujući prijavama građana praćen preko mosta:
21:00h: Građani ga uočavaju u Bulevaru kralja Aleksandra na Zvezdari.
23:00h: Lociran je na Vračaru, u Šumatovačkoj ulici, gde policija trenutno proverava svaki ulaz i dvorište.
APEL GRAĐANIMA
Napadač je mlađi muškarac, nosi sivi duks sa kapuljačom i crni prsluk. Smatra se izuzetno opasnim i agresivnim. Ako ga primetite, odmah pozovite 192.
S. Ć. se i dalje nalazi u Urgentnom centru u teškom stanju. Lekari daju sve od sebe da je stabilizuju nakon gubitka krvi i višestrukih povreda.
