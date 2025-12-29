Politika

NAKON MOLBE PREDSEDNIKA VUČIĆA: Uklonjeni šatori ispred Skupštine (FOTO)

В.Н.

29. 12. 2025. u 07:45

NA MOLBU predsednika Srbije Aleksandra Vučića uklonjeni su šatori ispred Skupštine Srbije.

НАКОН МОЛБЕ ПРЕДСЕДНИКА ВУЧИЋА: Уклоњени шатори испред Скупштине (ФОТО)

Foto: Novosti

Podsetimo, predsednik Aleksandar Vučić je sinoć bio ispred doma Narodne skupštine i tada je rekao da će u narednih mesec dana šatori biti uklonjeni i iz Pionirskog parka.

Foto: Novosti

Pogledajte kako je izgledalo uklanjanje šatora: 

Foto: Фото: Новости

POGLEDAJ GALERIJU

Najavio je da će ispred Narodne skupštine u narednih nekoliko dana biti božićno selo.
Nakon toga se očekuje da će saobraćaj ispred Narodne skupštine biti normalizovan.

Prethodno je i deo Pionirskog parka, između doma Narodne skupštine, zgrade Predsedništva, ispražnjen od šatora. Sklonjeni su šatori iz manjeg dela parka uz ulicu Kneza Miloša, nekoliko desetina metara unutar parka.
 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Prođe i današnji 28. decembar i ništa!
Politika

0 10

Prođe i današnji 28. decembar i ništa!

Najavili su "studenti u blokadi" da će na današnji dan širom Beograda, a verovatno i Srbije, skupljati potpise za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Niko više ne zna ko su i šta su "studenti u blokadi", ali jednoj sve manjoj grupi mladih ljudi sviđa se da se tako zovu.

28. 12. 2025. u 22:43

Politika
Tenis
Fudbal
TITO NAS JE NATERAO! Asovi Zvezde i Partizana trebalo je da se prezivaju skroz drugačije

"TITO NAS JE NATERAO!" Asovi Zvezde i Partizana trebalo je da se prezivaju skroz drugačije