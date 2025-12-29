NAKON MOLBE PREDSEDNIKA VUČIĆA: Uklonjeni šatori ispred Skupštine (FOTO)
NA MOLBU predsednika Srbije Aleksandra Vučića uklonjeni su šatori ispred Skupštine Srbije.
Podsetimo, predsednik Aleksandar Vučić je sinoć bio ispred doma Narodne skupštine i tada je rekao da će u narednih mesec dana šatori biti uklonjeni i iz Pionirskog parka.
Pogledajte kako je izgledalo uklanjanje šatora:
Najavio je da će ispred Narodne skupštine u narednih nekoliko dana biti božićno selo.
Nakon toga se očekuje da će saobraćaj ispred Narodne skupštine biti normalizovan.
Prethodno je i deo Pionirskog parka, između doma Narodne skupštine, zgrade Predsedništva, ispražnjen od šatora. Sklonjeni su šatori iz manjeg dela parka uz ulicu Kneza Miloša, nekoliko desetina metara unutar parka.
