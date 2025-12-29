PREDSEDNIK SAD Donald Tramp priznao je da mu je žao što američki plaćenici odlaze u Ukrajinu da ginu, jer je to za njih strana zemlja. Istovremeno, američki lider istakao je da je to sramota.

FOTO: AP Photo

- Poruka je veoma jasna – žao mi je što su poginuli u zemlji, u tuđoj zemlji - kazao je Tramp, odgovarajući na pitanje novinara kakvu poruku može da uputi porodicama Amerikanaca koji su poginuli u Ukrajini.

Prema rečima šefa Bele kuće, među ubijenim plaćenicima bile su i neke istaknute ličnosti, ali Tramp nije naveo konkretne primere.

- Tužno je što se tako nešto moglo dogoditi - zaključio je predsednik SAD.

Ne postoje zvanični podaci o broju američkih plaćenika koji su poginuli od početka Specijalne vojne operacije. Dostupni javni podaci pokazuju da taj broj iznosi na stotine.

Podsetimo, Tramp je 28. decembra primio Zelenskog na svom imanju Mar-a-Lago blizu Vest Palm Biča na Floridi.

Nakon bilateralnih razgovora koji su trajali više od dva sata, Tramp i Zelenski su održali video-poziv sa evropskim liderima.

Šef Bele Kuće nazvao je sastanak sa Zelenskim i razgovor sa ruskim liderom Vladimirom Putinom odličnim.

Na zajedničkoj konferenciji za novinare, Tramp je priznao da teritorijalno pitanje ostaje nerešeno u ukrajinskom mirovnom procesu, naglasivši da su Rusija, SAD i Ukrajina sada mnogo bliže postizanju sporazuma.

(Sputnjik)

