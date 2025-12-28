NOVA ARTERIJA ISTOČNE SRBIJE: Uskoro kraj radova na Dunavskoj magistrali, od Beograda do Golupca za manje od sat i po vremena

SAOBRAĆAJNA mapa Srbije dobija novo lice - izgradnjom Dunavskog koridora, jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata, istočna Srbija dobija direktnu, brzu i bezbednu vezu sa Beogradom i evropskim pravcima. Radovi napreduju, deo trase je već pušten u saobraćaj, a završetak čitavog projekta očekuje se tokom 2026. godine.

Foto: M.K

Izgradnja državnog puta IB reda, Autoput E-75 Beograd – Niš (petlja “Požarevac”) – Požarevac (obilaznica) – Veliko Gradište – Golubac predstavlja projekat od velike važnosti za realizaciju nacionalnih interesa u oblasti saobraćajne infrastrukture i od bitnog je uticaja na razvoj i unapređenje infrastrukturnih, ekonomskih, privrednih i drugih interesa, kako Republike Srbije kao celine, tako i lokalnih interesa u područjima kroz koje planirana saobraćajnica prolazi.

Šta je do sada otvoreno?

U februaru ove godine svečano su otvorene prve dve deonice Dunavskog koridora:

21 kilometar od skretanja sa auto-puta (Mala Krsna) do Požarevca

i 11 kilometara od Velikog Gradišta do sela Ponikve

Time je ukupno 32 kilometra nove saobraćajnice stavljeno u funkciju.

- Stotinama puta smo sanjali snove kako da podižemo Srbiju, kako da podižemo i Braničevski okrug i čitav istok naše zemlje, a danas pokazujemo da je snove moguće ostvariti - poručio je Vučić u februaru na otvaranju prvih 32 kilometra.

Foto: Novosti

Ove deonice su odmah donele značajno rasterećenje postojećeg saobraćaja i poboljšale povezanost lokalnih sredina sa glavnim magistralnim pravcima, a vreme putovanja od Beograda do Požarevca se skratilo na manje od sat vremena.

Savremeni put, projektovan za brzinu od 100 kilometara na čas, omogućio je bržu, bezbedniju i udobniju vožnju, kao i efikasniji prevoz robe i usluga.

Radovi se nastavljaju – završetak tokom 2026. godine

Prema najavama, preostalih 36 kilometara Dunavskog koridora biće završeno tokom 2026. godine.

Foto Novosti

Prema planu, prvo će biti otvoreno 30 kilometara brze saobraćajnice od Požarevca do Velikog Gradišta, a zatim i deo od Gradišta do Golupca. Nakon toga, ostaće još sedam do osam kilometara do potpunog završetka.

Foto: Novosti

Cela trasa brze saobraćajnice duga je 67,94 kilometra, a u okviru projekta biće izgrađeno čak 62 objekta, uključujući mostove, nadvožnjake i druge inženjerske konstrukcije, koje su posebno zahtevne zbog terena duž Dunava.

Na brzoj saobraćajnici je predviđena izgradnja 52 mosta i nadvožnjaka, 5 petlji i 16 kružnih raskrsnica.

Po završetku projekta, građani će od Beograda do Golupca stizati za samo sat i 20 minuta.

Višestruki značaj koridora

Ova brza saobraćajnica nije samo strateška veza istočne Srbije sa prestonicom, već i most ka boljoj ekonomskoj budućnosti celog regiona.

FOTO TANJUG/ MGSI/ PREDRAG MITIĆ

Pored toga što će značajno olakšati život stanovnicima opština Požarevac, Veliko Gradište, Golubac i drugih, Dunavski koridor će otvoriti vrata i turističkom, poljoprivrednom i industrijskom razvoju ovog dela zemlje.

Prirodne lepote duž Dunava, poput Ramske, Golubačke tvrđave, Nacionalnog parka Đerdap, Lepenskog vira, Viminacijuma i mnogih drugih destinacija, postaće lakše dostupne domaćim i stranim turistima, a bolja putna infrastruktura omogućiće veći priliv investicija i otvaranje novih radnih mesta.

Sa potpunim završetkom radova početkom 2026. godine, Dunavski koridor postaće simbol obnove i povratka pune snage istočne Srbije na ekonomsku i društvenu mapu Srbije i Evrope.