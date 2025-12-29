OBJAVLJENI NOVI REZULTATI IZBORA NA KIM: Srpska lista ubedljivo pobedila u svim srpskim opštinama
PREMA preliminarnim rezultatima centralne izborne komisije u Prištini na osnovu obrađenih rezultata sa 99,26 odsto biračkih mesta, na izborima za skupštinu privremenih prištinskih institucija Samoopredeljenje je osvojilo 429.979 ili 49,30 odsto, dok je najjača srpska stranka u Pokrajini, Srpska lista (SL), osvojila 41.335 glasova, odnosno 4,74 odsto.
Srpska lista je sinoć saopštila da je prema preliminarnim rezultatoma ubedljivo pobedila u svih 10 srpskih opština.
Demokratska partija Kosova osvojila je 183.258 glasova ili 21,01 odsto glasova, a Demokratski savez Kosova 118.490 glasova ili 13,59 odsto glasova.
Na četvrtom mestu je Alijansa za budućnost Kosova sa 49.571 glasova ili 5,68 odsto.
Stranka za slobodu pravdu i opstanak osvojila je 4.601 glas ili 0,53 odsto, a Kosovski savez 541 glas odnosno 0,06 odsto.
Izlaznost na izborima održanim u nedelju bila je 44,99 odsto.
Ostalo je da bude prebrojano još 19 glasačkih kutija.
U ove rezultate nisu uključeni glasovi putem pošte i glasovi onih koji su glasali van Kosova i Metohije.
Pokret Samoopredeljenje će, prema ovim rezultatima, imati 56 mandata u skupštini, što znači da će mu nedostajati pet glasova da bi obezbedio većinu od 61 glas, prenose mediji u Prištini.
Demokratska partija Kosova imaće 23 mandata, jedan manje nego posle izbora u februaru, a Demokratski savez Kosova 15, odnosno pet mandata manje nego posle izbora u februaru.
Alijansa za budućnost Kosova imaće pet mandata, dva manje nego posle prethodnih izbora kada je nastupala u koaliciji sa Socijaldemokratskom inicijativom.
Socijaldemokratska inicijativa, koja se sama izašla na ove izbore, nije prešla cenzus.
Izlaznost na izborima, prema podacima CIK-a, bila je oko 45 odsto.
