Torte i kolači

KROKETI OD KROMPIRA: Hrskavi spolja, mekani iznutra

Milena Tomasevic

29. 12. 2025. u 00:00

Jelo koje budi uspomene i uvek uspeva – zlatno prženi kroketi od krompira, jednostavni za pripremu i omiljeni na svakoj trpezi. Savršeni kao prilog ili samostalno jelo uz omiljeni sos.

КРОКЕТИ ОД КРОМПИРА: Хрскави споља, мекани изнутра

FOTO: Novosti


Sastojci
  • 1 kg krompira 
  • 1 jaje
  • 2–3 kašike univerzalnog brašna
  • 1 kašika putera (po želji, preporučuje se)
  • so i biber po ukusu

Za pohovanje:

  • univerzalno brašno
  • 1 jaje
  • prezle

Za prženje:

  • ulje ili mast

Priprema:

Krompir skuvajte u slanoj vodi, ocedite i dok je još topao dobro izgnječite ili propustite kroz presu. Dodajte puter, jaje, brašno, so i biber. Dobro izmešajte da dobijete glatku smesu. Od smese oblikujte krokete – valjkastog oblika ili po želji. Svaki kroket uvaljajte najpre u brašno, zatim u umućeno jaje, pa u prezle. Pržite u vrelom ulju na srednjoj temperaturi dok ne postanu zlatno-smeđi sa svih strana. Izvadite ih na papirni ubrus da se ocede od viška masnoće i odmah poslužite.

Prijatno!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TITO NAS JE NATERAO! Asovi Zvezde i Partizana trebalo je da se prezivaju skroz drugačije

"TITO NAS JE NATERAO!" Asovi Zvezde i Partizana trebalo je da se prezivaju skroz drugačije