KROKETI OD KROMPIRA: Hrskavi spolja, mekani iznutra
Jelo koje budi uspomene i uvek uspeva – zlatno prženi kroketi od krompira, jednostavni za pripremu i omiljeni na svakoj trpezi. Savršeni kao prilog ili samostalno jelo uz omiljeni sos.
- 1 kg krompira
- 1 jaje
- 2–3 kašike univerzalnog brašna
- 1 kašika putera (po želji, preporučuje se)
- so i biber po ukusu
Za pohovanje:
- univerzalno brašno
- 1 jaje
- prezle
Za prženje:
- ulje ili mast
Priprema:
Krompir skuvajte u slanoj vodi, ocedite i dok je još topao dobro izgnječite ili propustite kroz presu. Dodajte puter, jaje, brašno, so i biber. Dobro izmešajte da dobijete glatku smesu. Od smese oblikujte krokete – valjkastog oblika ili po želji. Svaki kroket uvaljajte najpre u brašno, zatim u umućeno jaje, pa u prezle. Pržite u vrelom ulju na srednjoj temperaturi dok ne postanu zlatno-smeđi sa svih strana. Izvadite ih na papirni ubrus da se ocede od viška masnoće i odmah poslužite.
Prijatno!
