SIJARTO "BESAN KAO RIS": Mađarska neće primiti nijednog jedinog migranta 2026. godine

MAĐARSKA neće primiti nijednog migranta 2026. godine i neće platiti nijednu forintu novca mađarskih poreskih obveznika za smeštaj migranata iz drugih zemalja Evropske unije, izjavio je danas ministar spoljnih poslova te zemlje Peter Sijarto.

Foto: Profimedia

Sijarto je u objavi na Fejsbuku rekao da će se jedna od najvećih bitaka naredne godine odnositi na to što Mađarska ne prihvata sporazum o migraciji, koji u EU stupa na snagu sledećeg leta, prenosi MTI.

On je istakao da, iako bi sporazum trebalo da učini evropski sistem azila efikasnijim, u praksi bi "primorao Mađarsku na nemoguć izbor, da plati ili da primi migrante".

Sijarto je dodao da je "potpuno apsurdno" što Brisel želi da primora Mađare da plaćaju za migraciju.

Dodao je da je Mađarska izgradila graničnu ogradu o svom trošku, i da je branila spoljnu granicu EU od migranata više od decenije, a da je trenutno kažnjena sa milion evra dnevno, zbog odbijanja da primi migrante.

Sijarto je kazao da zemlje zapadno od Mađarske ne mogu ili ne žele da se brane od migranata, da se tamo bezbednost pogoršala "do te mere da cepa tkivo društva", zbog čega po njegovim rečima, te zemlje EU žele da prebace svoje migrante u Mađarsku "kroz pakt o migraciji".

- Na ovo kažemo, kao što smo uvek činili, ne samo 2026. godine, Mađarska neće sprovesti pakt o migraciji...Ne želimo paralelna društva i ne želimo da provedemo Božić pod pretnjom terorizma. Sledeće godine, Mađarskoj će biti potrebna sva njena snaga, jer Brisel želi da počne da naseljava migrante ovde - zaključio je Sijarto

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

Đedović Handanović: U toku su pregovori ruske strane sa mađarskim MOL-om o prodaji NIS-a