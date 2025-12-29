"15 GODINA - NEDOVOLJNO" Zelenski od Trampa tražio garancije za Ukrajinu u trajanju od 50 godina!
UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski izjavio je danas da nacrt mirovnog okvira za okončanje rata Rusije protiv Ukrajine predviđa američke bezbednosne garancije za Ukrajinu u trajanju od 15 godina.
On je, obraćajući se novinarima u prepisci na mreži WhatsApp, dodao da je od predsednika SAD Donalda Trampa, međutim, tražio garancije bezbednosti u trajanju do 50 godina, prenosi Rojters.
Nacrt mirovnog okvira za okončanje rata predviđa garancije bezbednosti SAD za Ukrajinu u trajanju od 15 godina, ali Zelenski smatra da taj period nije dovoljno dug.
Prema njegovim rečima, direktan sastanak sa Rusijom je moguć nakon što se Tramp i evropski lideri dogovore o predloženim dokumentima.
Ukrajinski predsednik je naveo i da ga je Tramp obavestio da je razgovarao telefonom sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom o planu koji sadrži 20 tačaka.
Američki predsednik Donald Tramp održao je u nedelju sastanak sa ukrajinskim predsednikom Vladimirom Zelenskim na svom imanju Mar a Lago na Floridi.
Tramp je rekao da je postignut veliki napredak, da je usklađeno oko 95 odsto dela mirovnog plana za okončanje rata sa Rusijom, kao i da bi sukob mogao da se završi "za nekoliko nedelja".
(Tanjug)
