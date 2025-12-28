NOVI POZIVI NA SMRT VUČIĆA! Blokader Stupar sve uporedio sa ubistvima Obrenovića i Karađorđevića: On živ neće otići sa vlasti! (VIDEO)
NOVI pozivi na ubistvo predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa tajkunske Nove. Ovoga puta na Vučićevu smrt poziva blokader Slobodan Stupar.
- Nisam siguran da će se ikad Vučić poući, jer on zna šta bi se dogodilo s tim. Dakle, on živ sići neće - rekao je ideolog blokadera Slobodan Stupar.
On je dodao da to nije prvi put u istoriji da neko neće da siđe sa vlasti, i podsetio na nasilno svrgavanje Obrenovića i Karađorđevića.
Pogledajte priloženi snimak:
U Majskom prevratu, tokom državnog udara i puča ubijeni su kralj Aleksandar Obrenović i njegova žena Draga. Loza Obrenovića koja je vladala Srbijom od sredine 19. veka zauvek je prekinuta.
Atentat u Marselju na kralja Aleksandra I Karađorđevića se odigrao 9. oktobra 1934. godine, prilikom njegove zvanične posete Francuskoj.
Međutim, Stupar se tu nije zaustavio.
- To je drugo što je bolestan. I svi mi znamo da je bolestan, ali se pravimo da ne znamo. Čak i društvo psihijatara se pravi da ne zna. Trebalo bi u svim državama, mislim da i kod nas postoji zakon, čovek mora da ima zdravstveno uverenje za javnu funkciju.
