Politika

NOVI POZIVI NA SMRT VUČIĆA! Blokader Stupar sve uporedio sa ubistvima Obrenovića i Karađorđevića: On živ neće otići sa vlasti! (VIDEO)

В.Н.

28. 12. 2025. u 09:55

NOVI pozivi na ubistvo predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa tajkunske Nove. Ovoga puta na Vučićevu smrt poziva blokader Slobodan Stupar.

НОВИ ПОЗИВИ НА СМРТ ВУЧИЋА! Блокадер Ступар све упоредио са убиствима Обреновића и Карађорђевића: Он жив неће отићи са власти! (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

- Nisam siguran da će se ikad Vučić poući, jer on zna šta bi se dogodilo s tim. Dakle, on živ sići neće - rekao je ideolog blokadera Slobodan Stupar.

On je dodao da to nije prvi put u istoriji da neko neće da siđe sa vlasti, i podsetio na nasilno svrgavanje Obrenovića i Karađorđevića.

Pogledajte priloženi snimak: 

U Majskom prevratu, tokom državnog udara i puča ubijeni su kralj Aleksandar Obrenović i njegova žena Draga. Loza Obrenovića koja je vladala Srbijom od sredine 19. veka zauvek je prekinuta.

Atentat u Marselju na kralja Aleksandra I Karađorđevića se odigrao 9. oktobra 1934. godine, prilikom njegove zvanične posete Francuskoj.

Međutim, Stupar se tu nije zaustavio. 

- To je drugo što je bolestan. I svi mi znamo da je bolestan, ali se pravimo da ne znamo. Čak i društvo psihijatara se pravi da ne zna. Trebalo bi u svim državama, mislim da i kod nas postoji zakon, čovek mora da ima zdravstveno uverenje za javnu funkciju.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (6)

Svi komentari Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DR NOVOSTI u klinici gde se neguje stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima

DR NOVOSTI u klinici gde se neguje stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima