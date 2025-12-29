KOŠARKAŠKI SVET U NEVERICI! Evo ko dolazi umesto Tajrika DŽonsa u Partizan

TURBULENTNO će biti u Humskoj za novogodišnje praznike.

Tajrik Džons je na izlaznim vratima, spominje se da bi za njim mogli da odu takođe i Džabari Parker i Sterling Braun, a naravno da će da stignu zamene.

Kameron Pejn je prvo pojačanje Žarka Paspalja i tu se neće zaustavljati, pa tako grčki "SDNA" donosi informaciju da će Kris Silva biti novo pojačanje Partizana.

Radi se o snažnom centru iz Gabona koji je po profilu "kopija Tajrika Džonsa". Kris Silva je sin nekadašnjeg reprezentativca Gabona i kao tinejdžer je poslat na "kaljenje" u SAD u potrazi za NBA karijerom. Išao je u Rosel, pa studirao na Južnoj Karolini, ali nije došao do NBA lige preko drafta na kome ga 2019. godine niko nije izabrao. Ipak, Majami mu je dao šansu, bio je u Sakramentu, Minesoti, pa opet Majamiju, Dalasu, ali uglavnom igrajući za njihove razvojne timove.

Tada mu je dosadilo da čeka šansu i otišao je u Portoriko, pa Izrael gde je igrao za Bnei, da bi ove godine stigao u AEK iz Atine kod Dragana Šakote.

U domaćem prvenstvu Grčke u proseku beleži 16,2 poena, 7,4 skoka i 1,6 asistencija po meču za 27 minuta, dok u FIBA Ligi šampiona ima tek za nijansu slabiji učinak sa prosečno 14,8 poena, osam skokova i 1,8 asistencija. Nedavno je ubacio i 31 poen protiv Olimpijakosa i time je skrenuo pažnju na sebe.

A prema informacijama iz Grčke, Kris Silva ima klauzulu u ugovoru kao i većina igrača koji ne igraju Evroligu. Prema njoj - može da ode u ekipu iz Evrolige u slučaju ponude, što je šansa za Partizan koji ga ozbiljno prati i čeka da reaguje ako uspe da se odrekne Tajrika Džonsa.

