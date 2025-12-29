KATASTROFA, MA UŽAS! Srbija bez najboljeg igrača ide na Evropsko prvenstvo
KAKVE loše vesti ovog jutra!
Muška rukometna reprezentacija Srbije biće oslabljena na Evropskom prvenstvu koje se u januaru igra u Skandinaviji (Danskoj, Švedskoj i Norveškoj).
Kako prenosi "Mocartsport", sa spiska je i definitivno otpao Miloš Kos, jedan od naših najboljih igrača, pa će tako selektor Srbije Raul Gonzales biti u velikom problemu bez glavne uzdanice na planetarnoj smotri rukometa.
Naime, Kos je u nedelju napustio pripreme reprezentacije Srbije i vratio se u svoj Erlangen na dodatne preglede, tako da će "orlovi" imati velikih problema na mestu levog beka tokom Evropskog prvenstva.
Zdravstveni bilten "orlova" nikako nije dobar jer je pre Kosa "otpao" i Marko Milosavljević, dok se srećom na vreme oporavio Uroš Borzaš i biće prva opcija na levom beku reprezentacije Srbije u danskom Herningu, prenosi "Mocart Sport".
Podsetimo, Evropsko prvenstvo se igra od 15. januara do 1. februara.
