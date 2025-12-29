Ostali sportovi

KATASTROFA, MA UŽAS! Srbija bez najboljeg igrača ide na Evropsko prvenstvo

Новости онлине

29. 12. 2025. u 09:28

KAKVE loše vesti ovog jutra!

FOTO: Profimedia

Muška rukometna reprezentacija Srbije biće oslabljena na Evropskom prvenstvu koje se u januaru igra u Skandinaviji (Danskoj, Švedskoj i Norveškoj). 

Kako prenosi "Mocartsport", sa spiska je i definitivno otpao Miloš Kos, jedan od naših najboljih igrača, pa će tako selektor Srbije Raul Gonzales biti u velikom problemu bez glavne uzdanice na planetarnoj smotri rukometa. 

Naime, Kos je u nedelju napustio pripreme reprezentacije Srbije i vratio se u svoj Erlangen na dodatne preglede, tako da će "orlovi" imati velikih problema na mestu levog beka tokom Evropskog prvenstva.

Foto: Profimedia

 

Zdravstveni bilten "orlova" nikako nije dobar jer je  pre Kosa "otpao" i Marko Milosavljević, dok se srećom na vreme oporavio Uroš Borzaš i biće prva opcija na levom beku reprezentacije Srbije u danskom Herningu, prenosi "Mocart Sport".

Podsetimo, Evropsko prvenstvo se igra od 15. januara do 1. februara.

