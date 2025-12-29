ZVEZDAN TERZIĆ GRMI! "Digao sam ruke od Nemanje Radonjića, a Marko Arnautović neka se zapita"

CRVENA zvezda je izgubila jesenju titulu šampiona Srbije, pa je glavom platio Vladan Milojević koga je na klupi crveno-belih zamenio Dejan Stanković.

Foto: M. Vukadinović

Legendi kluba neće biti ni malo lako, naročito sa igračima pojedinačno da vrati u formu glavne dve zvezde Nemanju Radonjića i Marka Arnautovića. O tome je pričao Zvezdan Terzić gostujući u "Mocartsportu".

Generalni direktor šampiona Srbije je otkrio da je digao ruke od Nemanje Radonjića, ali i šta je zamerio Marku Arnautoviću.

- Sada mogu ovde javno da vam kažem. Digao sam ruke od Nemanje Radonjića. Kada govorimo o potencijalu i onome što može da pruži - on je najbolji srpski fudbaler. To je jedna stvar. Proveo sam više vremena u priči sa njim nego sa sinovima. Imam utisak da mu na jedno uvo uđe, na drugo izađe. To je neverovatno. Ne možeš kao profesionalac da preskačeš treninge, utakmice da biraš, da te nema, da si nespreman", rekao je Terzić u emisiji "2x45".

FOTO: M. Vukadinović

- On je možda to sve radio, jer je osetio da je moj ljubimac. Više nije. I to mu poručujem. Da nije bilo Dejana Stankovića ne bi dobio još jednu šansu. Dejan mi je rekao: "Diretore, hajde da pokušamo"... Budite sigurni da ga neće biti u timu Crvene zvezde ukoliko napravi još jedan propust. Neće ga biti", naglasio je Terzić, a onda potkačio i Marka Arnautovića, koji je bio najveće pojačanje Zvezde ove sezone i koga je direktor dočekao i na aerodromu.

- Da, više sam očekivao", otvoreno je rekao Terzić:

- Imao je brojne povrede. Ali neka se zapita zašto se stalno povrđeuje. Da li je do viška kilograma, ili možda načina ishrane i života? Kada je došao trener Dejan Stanković imao je otvoren razgovor, dobar razgovor sa Arnautovićem.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu