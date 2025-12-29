PALA ODLUKA! Napadač napušta Crvenu zvezdu

SREĆU će morati da potraži na nekom drugom mestu, bar na početku.

FOTO: N. Skenderija

Naime, nadali su se u Crvenoj zvezdi da će slanjem Uroša Sremčevića u Lučane vratiti napadača na nivo zbog kojeg je i stigao na Marakanu, ali ništa od toga.

Epilog je kompletna jesenja sezona bez gola u Super ligi Srbije i kraj pozajmice lučanskoj Mladosti.

Šansa u Zvezdi pored Arnautovića, Enema i Duartea, čak i da Brazilac ode, nije opcija, a kako bi se izvukao makar veći deo uloženog u njegovu kupovinu za dva miliona evra od Mladosti mora negde da počne da postiže golove.

FOTO: FK Crvena zvezda

Ponuda za pozajmicu ima, a najuporniji je Napredak oko selidbe centarfora u Kruševac do leta.

Otvorena je i varijanta da bude u OFK Beogradu, dok Napredak vidi u njemu igrača za efikasnije proleće i beg sa dna tabele. Sve u svemu na Marakani i su odlučili da će ga poslati negde na pozajmici, samo da vide još želju igrača da li Napredak ili OFK Beograd.

Inače, Sremčević je u Crvenu zvezdu stigao na polovini sezone 2023/24. u rekordnom transferu između dva srpska kluba.

