PALO PRIZNANJE U "UTISKU NEDELJE": Ovo je bio pokušaj obojene revolucije - blokaderi neće priznati poraz na izborima (VIDEO)
U EMISIJI Utisak nedelje, Olja Bećković razgovarala je sa pristalicama blokada o budućim izborima i očekivanjima blokadera - kada je usledilo priznanje da je ovo bio pokušaj obojene revolucije.
Gosti Utiska nedelje su bili Sonja Simonović, apsolventkinja Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Teodora Radaković, studenkinja Fakulteta političkih nauka Univeziteta u Beogradu, Filip Švarm, glavni i odgovorni urednik nedeljnika "Vreme" i Branko Čečen, novinar.
Olja Bećković je na početku blokaderima ukazala zašto je njihova eventualna lista oduđena na propast.
- Kako očekujete blanko podršku potpisom ako ne znamo niti ko je na listi, niti znamo šta vam je program... Da li vi očekujete da ljudi ovo potpisuju a da ne znaju osnovne podatke - upitala je Bećković.
Branko Čečen je tokom emisije izjavio da su akcije, u ovoj godini, bile pokušaj "revolucije".
Filip Švarm je, sa druge strane, komentarisao takozvani "Ćacilend" na način koji su mnogi protumačili kao skandalozan.
- Ćacilend je režim u malom.. tamo možete da razbijate kamere, da tučete novinare, da budete bahati i bezobrazni, da pucate na nekoga... - rekao je Švarm.
Ova tvrdnja ođkenula je negativno, budući da je poznato da je u "Ćacilendu" "blokader" upucao Milana Bogdanovića i potom podmetnuo požar.
Švarm je, govoreći o Vučićevoj borbi da državu odbrani od napada, priznao da je u pitanju bila obojena revolucija.
- Vučić je slagao da je pobedio obojenu revoluciju... nije pobedio obojenu revoluciju - ponovio je Švarm otkrivajući tako da je ipak bio pokušaj obojene revolucije, suprotno od onoga što su pričali ranije.
Blokaderi neće priznati poraz na izborima
Iako su "pukli" na prethodnih pet lokalnih izbora, blokaderke Teodora Radaković i Sonja Simonović su na pitanje Olje Bećković "da li postoji scenario po kom oni mogu da izgube izbore", odgovorile odlučno rekle "Ne".
Blokaderka Sonja Simonović je ubeđena u pobedu na izborima, na osnovu broja ljudi koji su "stajali u redu" da podrže blokadere - a broj ljudi koje su zabeležile kamere N1 je smešan.
(Informer)
