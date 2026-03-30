BLOKADERI PROBILI DNO! Hoće da optuže našu vojsku za smrt male Milice Rakić

BLOKADERI pokušavaju da širi jezivu laž povodom tragične pogibije male Milice Rakić, žrtve NATO agresije 1999. godine.

Naime, Nenad Klačanin iznosi jezive laži pozivajući se na "neimenovane izvore" sa društvenih mreža i to želi da predstavi kao "dokaz" da je naša PVO ubila Milicu.

- Ali postoji nezvanična informacija koju sam tek ove godine video da neko kaže imenom i prezimenom na duštvoenim mrežama, a to je način kako je poginula mala Milica u Batajnici. Rećiću samo to da prema tumačenju tog čoveka, on je izmeo to javno, neću da ja pričam ni ko je ni šta je, ne zanima me, da je naša PVO ispalila tu raketu od koje je nastradala mala Milica - izrekao je blokader.