KAO IZ BAKINE KUHINJE: Starinski gulaš, slastan i mirisan ukus detinjstva
Ništa lepše od junećeg mesa mekanog kao duša sa povrćem i ukusom detinjstva.
Potrebno je:
- oko 1 kg junećeg mesa (najbolje od buta)
- 4 čena belog luka
- 5 krompira srednje veličine
- 4 šargarepe
- 1 koren celera
- 1 koren peršuna
- 2 dl soka od paradajza
- 1 kašičica ljute tucane paprike
- 1 veza peršunovog lista
- mešavina suvih biljnih začina
- ulje
- so, biber
Priprema:
Isecite meso na kockice, pa ga skuvajte u ekspres loncu, tako što ćete ga naliti čašom vode i pustiti da provri. Kad proključa, smanjite temperaturu i ostavite da se kuva još 20–30 minuta, u zavisnosti od tvrdoće mesa. Ako nemate ekspres lonac, dobro skuvajte meso u šerpi, na laganoj vatri, dok ne bude baš mekano. Luk iseckajte na kockice ili režnjeve, kratko propržite na zagrejanom ulju, a zatim mu, malo pomalo, dodajte vode i dinstajte na tihoj vatri, 10–ak minuta, sve dok ne postane staklast. Najbolje je da ga nalivate vodom u kojoj se kuvalo meso.
Šargarepu, celer, peršun i krompir iseckajte na komade željene veličine, pa dodajte izdinstanom luku. Sve vreme nalivajte vodom u kojoj se kuvalo meso. Kada je povrće otprilike napola kuvano, dodajte pripremljeno meso i sve zajedno dinstajte na tihoj vatri. Zatim, kad povrće bude skuvano, dodajte sok od paradajza, sitno iseckan peršunov list i začine, pa odmah potom i sitno iseckan beli luk. Tucanu papriku dodajte na kraju, a ako ne želite da vaš gulaš bude ljut, možete dodati i slatku tucanu papriku. Ostavite na laganoj vatri da se još malo krčka. Uz gulaš od junetine možete poslužiti kuvani krompir, sa strane, kao prilog, ili ga umešati na kraju u gotovo jelo.
