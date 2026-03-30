"HOĆETE DA TUČETE JER NE MOŽETE DA SE POMIRITE DA VAS NAROD NEĆE" Vučić: Danas ćete da dobijete snimak kako su tukli Davida Ćirića

PREDSEDNIK Republike Srbije, Aleksandar Vučić, prokomentarisao je navode Miroslava Aleksića da je juče na delu bila represija.

- Zamislite da zovete ljude i kažete da zovete iz kabineta predsednika republike i da glasate za drugu listu. Možete li da verujete da postoji takav neko. Takvi ljudi žele da upravljaju državom. Šta želite? Kakvu državu hoćete? Samo mislite da tučete nekoga jer ne možete da se pomirite da vas narod neće. Danas ćete da dobijete snimak kako su tukli Davida Ćirića. Kao zveri. Udarao ga je ko kako stigne. Uvek sam imao prezir, gadili su mi se ljudi koji šutiraju onog ko leži na zemlji. Tad kad ti ne uzvraća tad je lako. Kao i oni koji se hvale kada prebiju džak. Pusti čoveka kad je sam a vas 10. A ne, tad najviše vole. Ako vide da im se neko suprotstavi, onda vade pištolj. Pošto da idu jedan na jedan, ne smeju. Mnogo tužnih scena, loših stvari, upravo zbog atmosfere koju su pravili. Ja zato pozivam na razum, na smirivanje tenzija. I deo njihovih ljudi se uplaši tog nasilja. Mnogo glupo su to radili. Ali oni su geniji svi i sve to mnogo bolje znaju od mene. Ja evo 14 godina ne gubim izbore, a imamo ih često - naveo je.

Predsednik Vučić je istakao slučaj prebijanja Davida Ćirića u Boru.

- Mi ćemo danas dostaviti eksluzivan snimak, videćeta kako tuku jednog čoveka, David Ćirić, jezive povrede su mu naneli. Videćete kako i zašto blokaderi tuku. Ponosan sam na sve ljude koji su im se suprotstavljali. Ako su oni srećni kada izgube 19-20 razlike - zaključio je Vučić.