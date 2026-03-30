Torte i kolači

BANANA HLEB SA VUŠNJAMA: Miris domaće kuhinje

Milena Tomasevic

30. 03. 2026. u 06:00

Sočan, mirisan i pun ukusa – banana hleb sa višnjama postaje novi favorit među domaćim poslasticama. Kombinacija zrelih banana, blage note rogača, hrskave crne čokolade i osvežavajućih višanja daje savršen balans slatkog i kiselkastog.

БАНАНА ХЛЕБ СА ВУШЊАМА: Мирис домаће кухиње

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 3  banane
  • 2  jaja
  • 5 punih kašika ovsenog brašna
  • 1 puna kašika rogača u prahu
  • 1 kesica praška za pecivo
  • 1  kašika meda
  • 40 gr putera od lešnika 
  • 200 gr zamrznutih višanja
  • 100 gr seckane crne čokolade

Priprema:

Rernu zagrejte na 190 stepeni (bez ventilatora). Banane izgnječite viljuškom.  Dodajte jaja i dobro izmešajte. Umešajte ovseno brašno, rogač, prašak za pecivo i med. Dodajte puter od lešnika i sve sjedinite u kompaktnu smesu. Na kraju umešajte višnje i seckanu crnu čokoladu. Sipajte smesu u kalup obložen papirom za pečenje. Pecite oko 30 minuta, dok hleb ne dobije zlatnu boju i ne postane čvrst na dodir. Ostavite da se malo prohladi, pa secite i služite.

Prijatno!

