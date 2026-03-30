BANANA HLEB SA VUŠNJAMA: Miris domaće kuhinje
Sočan, mirisan i pun ukusa – banana hleb sa višnjama postaje novi favorit među domaćim poslasticama. Kombinacija zrelih banana, blage note rogača, hrskave crne čokolade i osvežavajućih višanja daje savršen balans slatkog i kiselkastog.
Sastojci:
- 3 banane
- 2 jaja
- 5 punih kašika ovsenog brašna
- 1 puna kašika rogača u prahu
- 1 kesica praška za pecivo
- 1 kašika meda
- 40 gr putera od lešnika
- 200 gr zamrznutih višanja
- 100 gr seckane crne čokolade
Priprema:
Rernu zagrejte na 190 stepeni (bez ventilatora). Banane izgnječite viljuškom. Dodajte jaja i dobro izmešajte. Umešajte ovseno brašno, rogač, prašak za pecivo i med. Dodajte puter od lešnika i sve sjedinite u kompaktnu smesu. Na kraju umešajte višnje i seckanu crnu čokoladu. Sipajte smesu u kalup obložen papirom za pečenje. Pecite oko 30 minuta, dok hleb ne dobije zlatnu boju i ne postane čvrst na dodir. Ostavite da se malo prohladi, pa secite i služite.
Prijatno!
Preporučujemo
Komentari (0)