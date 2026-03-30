OSVEŽAVAJUĆA SA CELEROM: Jednostavna salata
Po sastavu malo podseća na čuveniju rusku salatu, ali mnogo više osvežava od nje.
Potrebno je:
1 srednje veliki koren celera, 1 stabljika celera, 3 kašike majoneza, 3 kašike kisele pavlake ili jogurt, so, biber, limunov sok, 3-4 tvrdo kuvana jajeta
Priprema:
Koren celera napola skuvajte pa ga oljuštite i narendajte, a stabljike sitno iseckajte. Pomešajte pa odmah prelijte limunovim sokom, umešajte majonez, pavlaku, posolite i pobiberite. Jaja iseckajte na što sitnije kockice. Možete pa sve spojite i dobro promešajte. Ostavite na dva sata u frižideru da se ohladi, pa poslužite.
Preporučujemo
Komentari (0)