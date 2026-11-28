NEOBIČAN SLUČAJ U PERUU: Policija zapelnila 677 tarantula, škorpija i guštera u koferima dvojice Kineza
PERUANSKE carinske službe zaplenile su na aerodromu u Limi 677 živih divljih životinja, među kojima su tarantule, stonoge, škorpije i gušteri, koje su dvojica kineskih državljana pokušala da prokrijumčare u svojim koferima, saopštila je Nacionalna služba za šume i divlje životinje Perua (Serfor).
Vrednost zaplenjene pošiljke procenjena je na oko 100.000 dolara, a životinje su, prema navodima nadležnih, bile namenjene ilegalnoj prodaji u Kini, prenosi TV Peru.
U dva kofera, koja je trebalo da budu smeštena u prtljažni prostor aviona, pronađeno je 389 tarantula različitih vrsta, 116 stonoga, 112 škorpija i sedam guštera, kao i šest mrtvih mrava.
Pojedine pronađene vrste do sada nisu bile poznate nauci, navodi se u saopštenju Serfora.
Životinje su bile smeštene u hermetički zatvorene kesice, koje su potom odlagane u plastične kutije i umotavane u vlažne papirne ubruse kako bi preživele dugo putovanje od Lime do Kine.
Predstavnica te službe Kora Suarez izjavila je da je ovo novo otkriće rezultat zajedničkog rada nadležnih službi i da predstavlja udarac mrežama koje se bave ilegalnom trgovinom divljim životinjama.
Ona je upozorila na rastuću ilegalnu potražnju za beskičmenjacima, koji se prodaju kao kućni ljubimci u evropskim i azijskim zemljama.
Dvojica kineskih državljana nalaze se u pritvoru peruanske policije, a protiv njih se vodi krivični postupak pred tužilaštvom specijalizovanim za ekološki kriminal.
Peruanske vlasti su početkom novembra na istom aerodromu zaustavile i dvojicu nemačkih državljana i jednog Poljaka koji su pokušali da napuste zemlju sa više od 10.000 tarantula sakrivenih u prtljagu.
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