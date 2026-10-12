Svet

NEZAPAMĆENI SAJBER NAPAD POTRESAO EVROPU: Hrana uništena, požari iznenadili trgovce

Jelena Ždralić

12. 10. 2026. u 21:11

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HAKERI su tokom noći podigli temperaturu u mnogim rashladnim uređajima u francuskim supermarketima na 50 stepeni Celzijusa i izazivali su požare i gubitke hrane u nekoliko stotina prodavnica širom zemlje, saopštilo je danas tužilaštvo u Parizu.

НЕЗАПАМЋЕНИ САЈБЕР НАПАД ПОТРЕСАО ЕВРОПУ: Храна уништена, пожари изненадили трговце

Foto: Pongphan Ruengchai / Alamy / Profimedia

- U saopštenju se navodi da je sajber napad "velikih razmera" pogodio umrežene rashladne uređaje kod nekoliko velikih trgovaca hranom širom Francuske - prenosi Rojters.

Navedeno je da prijavljena šteta u gubicima hrane i požarima.

Izvor iz kabineta francuskog premijera Sebastijana Lekornija je kazao da je Lekorni naložio francuskoj Nacionalnoj agenciji za sajber bezbednost (ANSSI) da sprovede istragu.

Kompanija "Les Mousquetaires", u čijem vlasništvu je trgovinski lanac "Intermarché", saopštila je da je na meti sajber napada bilo oko 150 njenih prodavnica, pri čemu su rashladni uređaji tokom šest sati bili zagrejani na 50 stepeni Celzijusa.

Portparol kompanije je kazao da je sva hrana bačena kako bi se izbegli sanitarni rizici.

Izvršni direktor kompanije "Cooperative U" Dominik Šelšer je saopštio da je njegov lanac supermarketa pogođen ovim napadom.

- Napad na opremu neophodnu za očuvanje svežih proizvoda i snabdevanje stanovništva Francuske hranom predstavlja izuzetno ozbiljan incident bez presedana - rekao je Šelšer u objavi na platformi X.

Belgijski mediji su preneli da su bezbednosnim problemom pogođeni i supermarketi "Delhaize", koji su takođe deo grupe "Ahold Delhaize" ali posluju u Belgiji i Luksemburgu.

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(Tanjug)

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