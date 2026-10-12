EU PATI OD LICEMERJA I HISTERIJE: Slovački premijer brutalno isprozivao Evropsku uniju

SLOVAČKI premijer Robert Fico optužio je Evropsku uniju za licemerje i histeriju.

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- Kada bih govorio u okviru evropskog prostora, ukazao bih na dve karakteristične osobine od kojih danas pati Evropska unija: to su, pre svega, licemerje i histerija - rekao je Fico.

Premijer je rekao da su kritike Evropske unije upućene Slovačkoj zbog kupovine ruskih energenata licemerne, s obzirom na to da je Rusija drugi najveći snabdevač Evrope tečnim gasom.

- Mogu velike zemlje, a male ne? Mogu zemlje Evropske unije, koje uvoze prirodni tečni gas iz Rusije i upumpavaju ogromne sume novca u rusku državnu kasu, da kritikuju Slovačku što insistira na svom suverenom pravu da kupuje ruske energente? - upitao je slovački premijer.

Po njegovom mišljenju, još je gora histerija koja je zahvatila Evropsku uniju.

- Histerija je posledica toga što se Evropska unija pokazuje kao institucija koja nema uticaj ni na šta. Da li imamo ikakav uticaj na rat u Ukrajini, osim što ga plaćamo i podržavamo? Da li imamo uticaj na ono što se dešava u Gazi? Da li imamo uticaj na sukob između Irana i SAD? - dodao je Fico.

Kako je naveo, u Evropskoj uniji vlada ogromno razočaranje zbog položaja tog bloka na međunarodnoj sceni i njegove sposobnosti da rešava sukobe.

Fico je dodao da će Slovačka nastaviti da vodi suverenu spoljnu politiku, jer ne želi da bude deo stada koje ide na klanje.

- Nastavićemo sa politikom koju nazivam suverenom slovačkom spoljnom politikom. Ne želim da budem deo poslušnog stada koje ide na klanje. Slovačka će u okviru nezavisnosti preduzeti korake koje bi neki mogli smatrati nezamislivim. Neka tužba koju smo podneli protiv odluke Evropske komisije o zabrani uvoza ruskog gasa posluži kao jasan dokaz našeg suvereniteta - rekao je Fico.

On je dodao da će Slovačka nastaviti da vodi spoljnu politiku usmerenu ka sve četiri strane sveta.

Prema planu Evropske unije, od 1. januara 2027. godine biće uvedena potpuna zabrana isporuke ruskog prirodnog tečnog gasa, dok će uvoz ruskog gasa preko gasovoda biti potpuno obustavljen do jeseni iste godine.

Slovačka, koja ruski gas dobija putem gasovoda "Turski tok", podnela je u aprilu tužbu Sudu pravde Evropske unije, protiv zabrane uvoza tog gasa.

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(Sputnik Srbija)