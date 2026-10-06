Svet

SEKSUALNO ZLOSTAVLJANJE NA PROTESTU? Policajac pod istragom

Горан Чворовић - стални дописник из Париза
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Tokom jučerašnjih protesta francuskih srednjoškolaca otvoreno je i pitanje postupanja policije.

СЕКСУАЛНО ЗЛОСТАВЉАЊЕ НА ПРОТЕСТУ? Полицајац под истрагом

Foto: Printskrin

U Mecu je Generalna inspekcija snaga reda pokrenula istragu zbog sumnje na seksualni napad na jednu devojku prilikom privođenja.

Snimak objavljen na društvenim mrežama prikazuje policajca koji tokom intervencije rukama prelazi preko njene kose i grudi.

Istraga treba da utvrdi da li je počinjen seksualni napad.

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