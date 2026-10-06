SEKSUALNO ZLOSTAVLJANJE NA PROTESTU? Policajac pod istragom
Tokom jučerašnjih protesta francuskih srednjoškolaca otvoreno je i pitanje postupanja policije.
U Mecu je Generalna inspekcija snaga reda pokrenula istragu zbog sumnje na seksualni napad na jednu devojku prilikom privođenja.
Snimak objavljen na društvenim mrežama prikazuje policajca koji tokom intervencije rukama prelazi preko njene kose i grudi.
Istraga treba da utvrdi da li je počinjen seksualni napad.
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