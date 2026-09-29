Svet

ANKETE: Le Pen juriša na mesto francuskog predsednika

Novosti online

29. 09. 2026. u 23:00

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Marin Le Pen, lider parlamentarne frakcije stranke Nacionalni okupljanje (Francuska), mogla bi da obezbedi ubedljivu pobedu nad svojim potencijalnim protivkandidatima ako se plasira u drugi krug predsedničkih izbora.

АНКЕТЕ: Ле Пен јуриша на место француског председника

Foto: Goran Čvorović

To dokazuje anketa sprovedena za radio stanicu RTL.

Anketa je sprovedena od 22. do 24. septembra među skoro 2.000 građana.

Protiv Žan-Lika Melanšona (Nepokorna Francuska), Le Pen je mogla da dobije 69% glasova. Protiv Eduara Filipa (Horizonti), mogla je da računa na 57%.

Prvi krug predsedničkih izbora u Francuskoj zakazan je za 18. april 2027. godine. Drugi krug je zakazan za 2. maj.

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