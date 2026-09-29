Svet

KRIZA SA GORIVOM UZIMA DANAK: Makronov rejting na istorijski niskom nivou

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

29. 09. 2026. u 21:45

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

POPULARNOST francuskog predsednika Emanuela Makrona i premijera Sebastijana Lakornija je u drastičnom padu i to zbog krize sa gorivom, prenose francuski mediji.

КРИЗА СА ГОРИВОМ УЗИМА ДАНАК: Макронов рејтинг на историјски ниском нивоу

Foto: Tanjug/AP Photo/Philippe Magoni, Pool

Anketa sprovedena prošle nedelje pre Makronovog govora na temu rasta cena goriva pokazala je da je predsednikov rejting na istorijski niskom nivou – 18 odsto. Od juna je zabeležen pad od sedam procentnih poena.

Kada je reč o premijeru, poverenje u njegov rad ima 24 odsto Francuza.

Većina Francuza, njih 75 odsto, smatra da su mere vlade za pomoć vozačima nedovoljne.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - IZBODEN MUŠKARAC U NOVOM SADU: Napadač mu prišao dok je izlazio iz auta

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Skandal u partiji Marin le Pen
Svet

0 0

Skandal u partiji Marin le Pen

UPITAN od strane Mediaparta, lider Nacionalnog okupljanja (RN) "kategorički" je negirao antisemitske poruke o kojima je izvestio francuski istraživački medij.

28. 09. 2026. u 21:28

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
STIGLO SAOPŠTENJE: Poznato šta će biti sa novcem koji je publika dala za karte za koncert Dina Merlina u Kraljevu

STIGLO SAOPŠTENjE: Poznato šta će biti sa novcem koji je publika dala za karte za koncert Dina Merlina u Kraljevu