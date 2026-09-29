KRIZA SA GORIVOM UZIMA DANAK: Makronov rejting na istorijski niskom nivou
POPULARNOST francuskog predsednika Emanuela Makrona i premijera Sebastijana Lakornija je u drastičnom padu i to zbog krize sa gorivom, prenose francuski mediji.
Anketa sprovedena prošle nedelje pre Makronovog govora na temu rasta cena goriva pokazala je da je predsednikov rejting na istorijski niskom nivou – 18 odsto. Od juna je zabeležen pad od sedam procentnih poena.
Kada je reč o premijeru, poverenje u njegov rad ima 24 odsto Francuza.
Većina Francuza, njih 75 odsto, smatra da su mere vlade za pomoć vozačima nedovoljne.
sputnikportal.rs
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