MUŠKARCA PUSTILI POSLE VIŠE OD 40 GODINA U ZATVORU: Čekao smrtnu kaznu, pa utvrdili da je nevin (FOTO/VIDEO)

MUŠKARAC koji je proveo 41 godinu čekajući smrtnu kaznu u SAD nakon što je osuđen za ubistvo žene, pušten je uz kauciju nakon što su tužioci rekli da ga novoanalizirani DNK dokazi ne povezuju sa zločinom.

Foto: X/Printscreen/GigaBeers

Daglas Stjuart Karter, koji sada ima 71 godinu, bio je zatvoren zbog ubistva Eve Olesen u Juti 1985. godine.

Osuđen je na smrt, ali je uvek tvrdio da je nevin, navodeći da je potpisano priznanje iznuđeno.

Vrhovni sud države je prošle godine naložio novo suđenje, navodeći kao razlog nedolično ponašanje istražitelja, a sudija je u ponedeljak pustio Kartera uz kauciju uprkos prigovorima porodice žrtve.

On je dužan da nosi GPS monitor dok je na slobodi uz kauciju.

Olesen, tetka lokalnog šefa policije, izbodena je više puta, a zatim i upucana u potiljak u svojoj kući u Provu, Juta, u februaru 1985. godine.

Karter, koji je poreklom iz Čikaga, živeo je sa majkom u Juti u vreme ubistva. Sudski dokumenti pokazuju da ga je policija osumnjičila da je ubio Olesena tokom pljačke.

Verujući da je osumnjičen u nepovezanom slučaju, Karter je pobegao iz Jute, ali je na kraju pronađen u Nešvilu, u Tenesiju. Zatim je tokom ispitivanja potpisao priznanje za koje je kasnije rekao da je bilo iznuđeno.

A judge has ordered the release of Douglas Stewart Carter, a Black man who has spent decades on death row for a 1985 killing he did not commit.



Carter is 71 years old. He spent 41 years in prison pic.twitter.com/gvuNBiEIT9 — philip lewis (@Phil_Lewis_) September 29, 2026

Uprkos tome što nije bilo fizičkih dokaza koji povezuju Kartera sa mestom zločina, porota ga je osudila na osnovu priznanja i svedočenja dva svedoka koji su rekli da se hvalio ubistvom.

Ali svedoci su kasnije, 2011. godine, rekli da im je rečeno da lažu na sudu, da im je policija davala novac i poklone i da im je prećeno deportacijom ako ne svedoče protiv Kartera.

Posle više od decenije, Vrhovni sud Jute je prošle godine naložio novo suđenje.

Advokati koji zastupaju Kartera, koji je crnac, rekli su da su svedoci videli belca kako beži sa mesta ubistva i da je istražitelj potisnuo dokaze koji ukazuju na muža žrtve, Orlu Olesena.

71-year-old Utah man, Douglas Carter, who spent more than 40 years on death row for a murder has finally been released on bail after new DNA evidence failed to link him to the crime, and he may soon be found innocent. pic.twitter.com/cXeYpuZhVQ — My Mixtapez (@mymixtapez) September 29, 2026

Tvrde da su tužioci bili blizu podizanja optužnice protiv njega, ali ih je policajac zamolio da to ne čine kako bi mogao da nastavi istragu.

Olesenin muž, koji je preminuo 2009. godine, rekao je policiji da je pronašao svoju ženu mrtvu u njihovoj kući.

Navodno je da su ubodne rane žrtve nanete nožem iz njihove kuhinje, koji je pronađen blizu njenog tela. Pištolj nije pronađen na licu mesta.

Onda su ovog meseca tužioci rekli da rezultati DNK analize isključuju Kartera kao moguće podudaranje sa krvlju pronađenom na kvaki i genetskim materijalom izvučenim iz drške noža.

Karterovo puštanje na slobodu dolazi protiv želja Olesenove porodice.

Tereza ​​Olesen, snaja Eve Olesen, rekla je tokom saslušanja o kauciji u ponedeljak da njena porodica ima „ozbiljne zabrinutosti“ zbog Karterovog puštanja na slobodu. Rekla je da bi trebalo da ostane u zatvoru dok čeka novo suđenje.

- Bože, nadali smo se konkretnom podudaranju, to ne znači da nije bio tamo.- rekala je Olesen o DNK analizi.

Ali Karterov advokat odbrane, Nil Hamilton, zatražio je da se slučaj odbaci.

- Da je država Juta uspela po svome, on bi bio pogubljen pre 15, 20 godina pre nego što bismo otkrili njegovo nedolično ponašanje - rekao je za Asošijejted pres.

(BBC)