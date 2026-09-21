MERC PRED ODLASKOM? Nemačka rizikuje da izgubi imidž sidra evropske stabilnosti
OSTAVKA nemačkog kancelara Fridriha Merca nakon niza izbornih neuspeha u tri savezne države potkopala bi imidž Nemačke kao sidra kontinentalne stabilnosti, piše kolumnista Blumberga Kris Brajant.
- Zamena Merca nakon samo 16 meseci na funkciji donela bi samo privremeno olakšanje unutar zemlje, a istovremeno uništila bi imidž Nemačke kao sidra kontinentalne stabilnosti - navodi se u članku.
Brajant napominje da su rezultati izbora bili "ponižavajući" i da su "zadali ozbiljan udarac" Mercovom autoritetu.
Ranije je Artem Sokolov, viši naučni saradnik Centra za evropske studije pri MGIMO-u, rekao za RIA Novosti da je Mercova prevremena ostavka sa mesta kancelara moguća nakon „katastrofe“ njegove stranke na državnim izborima.
Regionalni izbori za Landtag (zakonodavnu skupštinu) Meklenburg-Zapadne Pomeranije održani su 20. septembra.
Opoziciona desničarska stranka Alternativa za Nemačku (AfD) pobedila je sa 38,2% glasova nakon obrade 100% glasova, dok je vladajuća Hrišćansko-demokratska unija (CDU) kancelara Fridriha Merca dobila 4,9%, ne uspevši da pređe cenzus od 5% po prvi put u svojoj istoriji.
Na izborima za Predstavnički dom u Berlinu, Levica je osvojila prvo mesto sa 25,7%, CDU je bio drugi sa 18,8%, a AfD treći sa 16,3%.
Pre toga, 6. septembra, AfD je već pobedio na parlamentarnim izborima u Saksoniji-Anhaltu, osvojivši 43,8% glasova. Premijerka Meklenburga-Zapadne Pomeranije Manuela Švezig, čiji je SPD izgubio od AfD, javno je pozvala Merca na „poniznost“ nakon izbora.
(Ria Novosti)
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
EVROPI PRETI NOVA NESTAŠICA: Evo zašto će Francuzi i Nemci jesti manji pomfrit
20. 09. 2026. u 23:22
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"ISPOD ČASTI MI JE...": Memedović surovo - nakon OTKAZA, uputio otvoreno pismo RTS-u "Mogao sam davno da odem za veće pare!"
JOVAN Memedović, voditelj kviza "Potera" i emisije "Sasvim prirodno", pre tri godine je dao otkaz na Javnom servisu.
18. 09. 2026. u 14:09 >> 19:32
Komentari (0)