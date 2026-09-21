OSTAVKA nemačkog kancelara Fridriha Merca nakon niza izbornih neuspeha u tri savezne države potkopala bi imidž Nemačke kao sidra kontinentalne stabilnosti, piše kolumnista Blumberga Kris Brajant.

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- Zamena Merca nakon samo 16 meseci na funkciji donela bi samo privremeno olakšanje unutar zemlje, a istovremeno uništila bi imidž Nemačke kao sidra kontinentalne stabilnosti - navodi se u članku.

Brajant napominje da su rezultati izbora bili "ponižavajući" i da su "zadali ozbiljan udarac" Mercovom autoritetu.

Ranije je Artem Sokolov, viši naučni saradnik Centra za evropske studije pri MGIMO-u, rekao za RIA Novosti da je Mercova prevremena ostavka sa mesta kancelara moguća nakon „katastrofe“ njegove stranke na državnim izborima.

Regionalni izbori za Landtag (zakonodavnu skupštinu) Meklenburg-Zapadne Pomeranije održani su 20. septembra.

Opoziciona desničarska stranka Alternativa za Nemačku (AfD) pobedila je sa 38,2% glasova nakon obrade 100% glasova, dok je vladajuća Hrišćansko-demokratska unija (CDU) kancelara Fridriha Merca dobila 4,9%, ne uspevši da pređe cenzus od 5% po prvi put u svojoj istoriji.

Na izborima za Predstavnički dom u Berlinu, Levica je osvojila prvo mesto sa 25,7%, CDU je bio drugi sa 18,8%, a AfD treći sa 16,3%.

Pre toga, 6. septembra, AfD je već pobedio na parlamentarnim izborima u Saksoniji-Anhaltu, osvojivši 43,8% glasova. Premijerka Meklenburga-Zapadne Pomeranije Manuela Švezig, čiji je SPD izgubio od AfD, javno je pozvala Merca na „poniznost“ nakon izbora.

(Ria Novosti)