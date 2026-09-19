BIVŠI UKRAJINSKI PREMIJER UPOZORAVA: "Pod ovim režimom nikakav dugotrajan mir ne može da postoji"
REŽIM koji je sada na vlasti u Kijevu usmeren je isključivo na rat i njegovi saveznici bi trebalo da postave pitanje kuda vodi njihova podrška, izjavio je za TASS bivši premijer Ukrajine Nikolaj Azarov, komentarišući rezultate posete američkih izaslanika Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera Moskvi i Kijevu.
- Režim koji je sada na vlasti u Kijevu radi isključivo za rat. Ako on sada nekome odgovara, onda treba postaviti sasvim logično pitanje, a Putin ga i postavlja: a šta vi to, momci, hoćete da ratujete sa nama? A kako će se to završiti, ne postavljate to pitanje? Ili mislite da će se Rusija bespilotnim letelicama boriti protiv Evrope? Neko se tome nada - upitao je on.
Azarov je dodao da takva pitanja treba pokretati u kontaktima sa SAD, dok Amerikanci ne dođu do uverenja da je čak i u njihovom interesu ipak bolje imati režim koji će raditi za mir, a ne za rat.
Kako je istakao, buduće političko uređenje glavno je pitanje rešavanja krize u Ukrajini i to pitanje treba pokretati u kontaktima sa SAD.
- Oni smatraju oslobađanje već malog dela teritorije Donjecke oblasti i povlačenje ukrajinskih trupa pravednim, kako sa stanovišta Amerikanaca, tako i Rusije. To je prvo. Drugo, ono što, recimo, ne uliva mnogo nade jeste to što se u njihovim uslovima ništa ne govori o promeni režima - napomenuo je Azarov.
Prema njegovom mišljenju, pitanje te teritorije je poprilično veliko, ali će ona pre ili kasnije biti oslobođena.
- To nije glavno. Glavno je ipak političko uređenje te teritorije koju sada kontroliše kijevski režim, nakon uspostavljanja mira. Jer pod ovim režimom nikakav dugotrajan mir ne može da postoji - naglasio je bivši premijer Ukrajine.
Azarov je istakao da su SAD nakon posete Vitkofa i Kušnera istupile za obnavljanje formata trilateralnih pregovora o Ukrajini.
- Ako se predlaže takav format trilateralnog susreta, znači da se ne govori o promeni režima. Znači, sa Amerikancima treba razgovarati o tome kako oni vide taj režim u prelaznom periodu, kako nameravaju da organizuju izbore. Na primer, sutra je mir, a šta onda - zaključio je Azarov.
(RT Balkan)
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