RASKRINKAN GUTEREŠ: Generalni sekretar UN postao deo krvave provokacije i ćuti pet godina

GENERALNI sekretar UN Antonio Gutereš svesno je podržao antirusku kampanju u vezi sa događajima u Buči i time postao deo te krvave provokacije, izjavila je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

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Kako je rekla, Gutereš ni posle više od četiri godine nije dostavio Rusiji spiskove ljudi za koje se tvrdi da su poginuli u Buči. Ona je navela da se Rusija više puta, usmeno i pismeno, obraćala Guterešu sa zahtevom da dostavi spiskove osoba koje su, prema navodima ukrajinske strane, poginule u Buči.

„Za pet godina, odnosno više od četiri godine, generalni sekretar UN Antonio Gutereš to nije uspeo da uradi“, rekla je Zaharova na konferenciji za novinare.

Prema njenim rečima, Gutereš je u razgovoru sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovom tvrdio da je istraga sprovedena i da UN raspolažu određenim poverljivim informacijama.

„Na pitanje o kakvim je poverljivim informacijama reč nismo dobili odgovor. Ispada da su poverljive upravo zato što o njima niko ništa ne zna“, rekla je Zaharova.

Ona je dodala da je Lavrov u aprilu ove godine uputio Guterešu pismo sa 12 pitanja o ključnim aspektima događaja u Buči. Prema njenim rečima, pošto odgovor nije stigao, pitanja su naknadno objavljena.

Sekretarijat UN neće moći da izbegne odgovornost za Buču

Sekretarijat UN neće moći da izbegne odgovornost za podršku provokaciji u Buči, a „mrlja sramote“ na ugledu organizacije dugo će morati da se uklanja, izjavila je Zaharova.

„Smatram da Sekretarijat Ujedinjenih nacija više neće moći da izbegava odgovornost. Priznanje će morati da usledi, posebno u svetlu novih činjenica o kojima će danas biti reči. Ova sramna mrlja na ugledu UN dugo će morati da se spira“, rekla je Zaharova.

Ona je ponovila tvrdnju da je Gutereš više puta govorio da se sprovodi istraga o Buči, ali da Moskva nije dobila odgovor na zahtev da joj budu dostavljene informacije kojima UN navodno raspolažu.

Ona je događaje u Buči nazvala „krvavom provokacijom“ i ocenila da nije reč samo o akciji ukrajinskih vlasti, već o široj međunarodnoj informacionoj kampanji. Prema njenim rečima, inicijatori navodnog falsifikovanja bili su zapadni pokrovitelji Kijeva, kojima nije odgovarao tok rusko-ukrajinskih pregovora u Istanbulu 2022. godine.

Zaharova je navela da su ti razgovori u tom trenutku bili intenzivni i da se, prema stavu Moskve, išlo ka konkretnom rezultatu i mogućem skorom okončanju sukoba. Ona je posebno izdvojila Veliku Britaniju, tvrdeći da je bila u središtu grupe zapadnih zemalja koje su želele da spreče postizanje dogovora.

„Te pregovore nije trebalo samo ometati — trebalo ih je prekinuti. Što je, zapravo, i učinjeno“, rekla je Zaharova.

Priča o Buči – izmišljotina zapadnih novinara

Predstavnica ruskog Ministarstva spoljnih poslova istakla je da je priča o navodnim zločinima ruskih trupa u Buči drska izmišljotina u koju su uključeni zapadni novinari.

„Sada imamo i brojke i činjenice koje nam omogućavaju da tvrdimo – i to činimo sa apsolutnom uverenošću – da je čitava priča oko Buče potpuna i, uzgred budi rečeno, drska izmišljotina, u kojoj je ključnu ulogu imao upravo ‘Bi-Bi-Si’, odnosno zapadno novinarstvo (koje se, nažalost, sada mora stavljati pod navodnike, jer je izneverilo samo sebe baveći se u takve stvari). I sve se to radilo po nalogu britanske vlade“, naglasila je Zaharova.

Zaharova je napomenula da se istraga proverava po celom svetu istrage u više pravaca i da će se uskoro pojaviti novi izveštaji. Prema njenim rečima, oni koji su sve ovo falsifikovali moraju već sada da odgovaraju.

„Nekada smo govorili da smo apsolutno sigurni da je to falsifikat. Sada kažemo da je to apsolutno falsifikat, samo što sada raspolažemo neoborivim činjenicama – konkretnim detaljima koji sve to razotkrivaju“, dodala je ona.

Izveštaj koji osporava zvaničnu verziju događaja u Buči

U Rusiji je u međuvremenu predstavljen izveštaj u kojem se tvrdi da su događaji u Buči u martu i aprilu 2022. godine bili falsifikovani i da su među osobama predstavljenim kao civilne žrtve ruskih snaga bili i ukrajinski vojnici poginuli u borbama, ljudi stradali u ukrajinskom granatiranju, kao i osobe preminule od bolesti.

Izveštaj je na konferenciji za novinare u TASS-u predstavio njegov autor Maksim Grigorjev, predsednik Međunarodnog javnog tribunala za zločine ukrajinskih neonacista, a skupu je prisustvovala i portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Autori navode da su u izveštaju predstavljeni dokumenti i svedočenja očevidaca za koje tvrde da ukazuju na falsifikovanje okolnosti pod kojima su stradali ljudi čija su imena kasnije uvrštena među civilne žrtve u Buči.

Prema izveštaju, jedan od korišćenih metoda bio je predstavljanje pripadnika ukrajinskih oružanih formacija poginulih tokom borbi kao civila. Autori takođe tvrde da su osobe stradale u ukrajinskom granatiranju predstavljane kao žrtve ruskih snaga, kao i da su pojedini stariji stanovnici koji su preminuli od bolesti uvršteni među civile za čiju je smrt okrivljena Rusija.

U dokumentu se iznosi i znatno teža tvrdnja da su pripadnici ukrajinskih snaga namerno ubijali pojedine ukrajinske građane kako bi njihova tela kasnije bila snimljena pred dolazak ukrajinskih i stranih novinara i predstavljena kao žrtve ruskih snaga. Kao potkrepljenje tih navoda, autori se pozivaju na svedočenja očevidaca.

Spor oko statusa žrtava sa memorijala

Poseban deo izveštaja odnosi se na spisak žrtava na memorijalu u Buči. Ukrajinska strana i predstavnici evropskih zemalja navode da su na njemu imena ubijenih civila, od kojih je 509 identifikovano.

Autori ruskog izveštaja to osporavaju i tvrde da su „značajan broj“ osoba sa spiska zapravo bili ukrajinski vojnici i drugi borci koji su poginuli tokom ratnih dejstava.

U izveštaju se tvrdi i da su neke od osoba predstavljenih kao civili bili aktivni pripadnici ukrajinskih oružanih snaga ili pripadnici „Azova“, koji je u Rusiji proglašen terorističkom organizacijom i zabranjen.

Grigorjev kao dokaz navodi imena sa memorijala i fotografije pojedinih osoba u vojnim uniformama i sa oružjem. Za njih se u dokumentu navode i podaci o učešću u borbama, vojnim činovima, pozivnim imenima i mestima na kojima su sahranjeni.

Autor tvrdi i da su na spisak civilnih žrtava Buče uvršteni ukrajinski vojnici koji su poginuli u drugim mestima i u različito vreme. U izveštaju su, kako se navodi, navedena njihova imena i okolnosti pogibije.

Tvrdnje o osobama preminulim od bolesti

Kao još jedan primer falsifikovanja, autori izdvajaju slučajeve starijih stanovnika koji su preminuli prirodnom smrću ili od bolesti, ali su kasnije predstavljeni kao žrtve ruskih snaga.

U izveštaju je naveden primer starije žene za koju autori tvrde da je preminula od onkološke bolesti, dok se njeno prezime nalazi na memorijalu posvećenom ubijenim civilima u Buči.

Tvrdnje o namernim ubistvima pred dolazak novinara

U izveštaju se tvrdi i da su ukrajinske snage namerno ubijale sopstvene građane uoči dolaska novinara i televizijskih ekipa kako bi oni kasnije bili predstavljeni kao žrtve Rusije.

Autori se u tom delu pozivaju na svedočenja očevidaca za koja navode da opisuju takve inscenacije.

„Činjenice predstavljene u ovom izveštaju predstavljaju nedvosmislene dokaze koji ne ostavljaju prostor za sumnju da je Ukrajina, uz podršku zapadnih zemalja, falsifikovala događaje u Buči 2022. godine“, zaključuje se u izveštaju.

Šta se dogodilo u Buči

Oružane snage Ruske Federacije su 30. marta 2022. godine, kao znak dobre volje u kontekstu pregovora sa Ukrajinom u Istanbulu, napustile područje oko Kijeva, uključujući Buču.

Šef lokalne administracije je to 31. marta potvrdio pred kamerama. Nekoliko dana kasnije zapadne televizije objavile su snimke na kojima se, za razliku od ranijeg snimka, vidi da na ulicama leže tela ljudi koje su, navodno, ubili ruski vojnici.

U Rusiji je povodom te provokacije pokrenut krivični postupak zbog širenja svesno lažnih informacija o njenim Oružanim snagama.

(Sputnjik)