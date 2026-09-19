STIŽE 31. PAKET: Danska šalje Ukrajini milione za jačanje PVO pred zimu
DANSKA će Ukrajini uputiti vanredni, 31. paket vojne pomoći vredan oko 275 miliona dolara, koji će biti namenjen jačanju ukrajinskih kapaciteta protivvazdušne odbrane u kritičnom jesenjem i zimskom periodu, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane Ukrajine.
Ukrajinsko ministarstvo navelo je na Fejsbuku da će paket biti usmeren na jačanje sposobnosti Ukrajine da zaštiti svoju teritoriju od vazdušnih napada, prenosi Ukrinform. Ukrajinski ministar odbrane Jevhenij Hmara zahvalio je danskom kolegi Jepeu Brusu na sprovođenju dogovora postignutih tokom telefonskog razgovora početkom ove nedelje.
Danska je od početka ruske invazije punog obima jedna od vodećih država u pružanju vojne pomoći Ukrajini i kontinuirano razvija nove oblike saradnje sa Kijevom.
Hmara je zahvalio danskoj vladi i parlamentu na principijelnoj podršci Ukrajini, posebno u trenutku, kako je naveo, ruskih hibridnih napada i provokacija usmerenih protiv ukrajinskih saveznika.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
MEDVEDEV PORUČIO: Dosta privremene uprave, vreme je za trajnu konfiskaciju imovine Zapada!
19. 09. 2026. u 20:48
TRAMP OBJAVIO SPORAZUM KOJI MENjA ODNOSE NA ARKTIKU? Oglasili se Danska i Grenland
19. 09. 2026. u 17:38
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"ISPOD ČASTI MI JE...": Memedović surovo - nakon OTKAZA, uputio otvoreno pismo RTS-u "Mogao sam davno da odem za veće pare!"
JOVAN Memedović, voditelj kviza "Potera" i emisije "Sasvim prirodno", pre tri godine je dao otkaz na Javnom servisu.
18. 09. 2026. u 14:09 >> 19:32
Komentari (0)