Svet

STIŽE 31. PAKET: Danska šalje Ukrajini milione za jačanje PVO pred zimu

Драгана Дрлачић

19. 09. 2026. u 22:12

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

DANSKA će Ukrajini uputiti vanredni, 31. paket vojne pomoći vredan oko 275 miliona dolara, koji će biti namenjen jačanju ukrajinskih kapaciteta protivvazdušne odbrane u kritičnom jesenjem i zimskom periodu, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane Ukrajine.

СТИЖЕ 31. ПАКЕТ: Данска шаље Украјини милионе за јачање ПВО пред зиму

Foto: Ida Marie Odgaard / AFP / Profimedia

Ukrajinsko ministarstvo navelo je na Fejsbuku da će paket biti usmeren na jačanje sposobnosti Ukrajine da zaštiti svoju teritoriju od vazdušnih napada, prenosi Ukrinform. Ukrajinski ministar odbrane Jevhenij Hmara zahvalio je danskom kolegi Jepeu Brusu na sprovođenju dogovora postignutih tokom telefonskog razgovora početkom ove nedelje.

Danska je od početka ruske invazije punog obima jedna od vodećih država u pružanju vojne pomoći Ukrajini i kontinuirano razvija nove oblike saradnje sa Kijevom.

Hmara je zahvalio danskoj vladi i parlamentu na principijelnoj podršci Ukrajini, posebno u trenutku, kako je naveo, ruskih hibridnih napada i provokacija usmerenih protiv ukrajinskih saveznika.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

ZABRANITE TOMPSONA!: Jasna poruka iz Nemačke pred njegove koncerte u toj zemlji Vidite šta se dešavalo u Vukovaru
Poznati

0 0

"ZABRANITE TOMPSONA!": Jasna poruka iz Nemačke pred njegove koncerte u toj zemlji "Vidite šta se dešavalo u Vukovaru"

POSLANICI stranke Levica (Die Linke) u gradskim skupštinama Frankfurta i Štutgarta ponovo su zatražili otkazivanje koncerata Marka Perkovića Tompsona u tim nemačkim gradovima u novembru, a kao argument iznose njegovu „etnonacionalističku propagandu i istorijski revizionizam“ činjenicu da se na nedavnom koncertu u Vukovaru ponovo čulo „Za dom spremni“.

18. 09. 2026. u 11:20

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSKO OKO IZ SVEMIRA UPRAVLJA NAJMOĆNIJOM ARMIJOM SVETA: Putin saopštio šta se sprema, na jedan njegov namig stuštiće se pakao

RUSKO "OKO" IZ SVEMIRA UPRAVLjA NAJMOĆNIJOM ARMIJOM SVETA: Putin saopštio šta se sprema, na jedan njegov namig stuštiće se pakao