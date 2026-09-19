STIŽE 31. PAKET: Danska šalje Ukrajini milione za jačanje PVO pred zimu

DANSKA će Ukrajini uputiti vanredni, 31. paket vojne pomoći vredan oko 275 miliona dolara, koji će biti namenjen jačanju ukrajinskih kapaciteta protivvazdušne odbrane u kritičnom jesenjem i zimskom periodu, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane Ukrajine.

Foto: Ida Marie Odgaard / AFP / Profimedia

Ukrajinsko ministarstvo navelo je na Fejsbuku da će paket biti usmeren na jačanje sposobnosti Ukrajine da zaštiti svoju teritoriju od vazdušnih napada, prenosi Ukrinform. Ukrajinski ministar odbrane Jevhenij Hmara zahvalio je danskom kolegi Jepeu Brusu na sprovođenju dogovora postignutih tokom telefonskog razgovora početkom ove nedelje.

Danska je od početka ruske invazije punog obima jedna od vodećih država u pružanju vojne pomoći Ukrajini i kontinuirano razvija nove oblike saradnje sa Kijevom.

Hmara je zahvalio danskoj vladi i parlamentu na principijelnoj podršci Ukrajini, posebno u trenutku, kako je naveo, ruskih hibridnih napada i provokacija usmerenih protiv ukrajinskih saveznika.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja