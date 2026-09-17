AMERIKANCI U ŠOKU, OVO JE NEVEROVATNO! Ruski Su-57E preleteo pola sveta bez dopune gorivom — Niko mu nije ni blizu!
RUSKI borbeni avion Su-57E izveo je let velikog dometa sa dodatnim rezervoarima do mesta održavanja Međunarodnog aeromitinga El Alamejn u Egiptu, saopštila je državna korporacija "Rosteh" na svom Telegram kanalu.
-Ruski lovac pete generacije Su-57E pokazao je izuzetan domet leta sa unutrašnjim rezervoarima za gorivo. Su-57E je doleteo na Međunarodni aeromiting El Alamejn u Egiptu koristeći unutrašnje rezervoare za gorivo smeštene unutar prostora za teret. To je omogućilo da se izbegne upotreba tradicionalnih spoljnih rezervoara za gorivo koji se postavljaju na potkrilne nosače aviona, saopštio je "Rosteh".
Državna korporacija navela je da je let obavljen sa samo jednim međusletanjem, nakon čega je avionu ostalo dovoljno goriva za još 1.000 kilometara leta.
"To je bilo dovoljno da narednog dana bude izveden demonstracioni let, koji je po utrošku resursa bio ekvivalentan punopravnoj borbenoj misiji u vazduhu", navodi se u saopštenju.
Kako je naglasio "Rosteh", mogućnost korišćenja unutrašnjih rezervoara za gorivo u prostoru za teret umesto spoljnih rezervoara na nosačima u potpunosti je u skladu sa konceptom aviona pete generacije.
-Ovo rešenje čuva aerodinamičke karakteristike aviona i obezbeđuje značajnu rezervu dometa. Let je pokazao da, među operativno-taktičkim avionima, Su-57E nema premca kada je reč o borbenom radijusu i trajanju leta, dodao je Rosteh.
Državna korporacija je navela da Su-57E odlikuju stelt karakteristike, izuzetna manevarska sposobnost i širok spektar sistema naoružanja.
-Isporuke stranim partnerima koji u potpunosti razumeju prednosti ovog aviona već su u toku. Su-57 je više puta dokazao svoje mogućnosti u realnim borbenim uslovima. Ujedinjena avio-korporacija redovno isporučuje ove avione Oružanim snagama Rusije, zaključuje se u saopštenju.
Međunarodni aeromiting El Alamejn održan je na Međunarodnom aerodromu El Alamejn u Egiptu od 8. do 10. septembra.
(rt.rs)
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