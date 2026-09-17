JEDINICE grupe snaga „Jug” postepeno poboljšavaju svoj taktički položaj na prilazima Aleksejevo-Družkovki.

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Jurišne grupe deluju na širokom delu fronta, nadograđujući uspehe postignute iz pravca Konstantinovke.

Ruske snage su nedavno pojačale napore da zatvore „džep” između Konstantinovke i Časovog Jara. Male jurišne grupe deluju u oblastima Stenjki, Podolskoje, Krasnoje (Červonoje) i Nikolajevka.

Protivnik zadržava značajno prisustvo u ovom sektoru, tako da je prerano govoriti o potpunoj kontroli. Tek nakon čišćenja ove teritorije mogu početi pripreme za dalju ofanzivu severno od Konstantinovke i potencijalno oslobađanje Veroljubovke — naselja za koje je Ministarstvo odbrane tvrdilo da je zauzeto još pre izvesnog vremena.

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Grupa snaga „Jug” je očigledno preduzela korake da ispravi prethodne greške, ostavljajući manje prostora za izgovore. Ipak, postoje znaci upozorenja da bi se mogli pojaviti izveštaji odvojeni od realnosti kada je reč o drugim sektorima.

Male ruske jedinice deluju u Aleksejevo-Družkovki i njenoj okolini još od leta. To je dovelo do previše optimističnih tvrdnji da je naselje gotovo u potpunosti pod kontrolom Oružanih snaga Rusije. Trenutno to nije slučaj. Iako je bilo određenih taktičkih dobitaka u okolini, daleko je od toga da se može govoriti o dolasku do predgrađa susedne Družkovke.

Slična situacija se odvija na zapadnom krilu, gde napreduje grupa snaga „Centar”. Koncentracija ruskih jurišnih trupa se zaista povećava u oblastima Rajskoje, Petrovka, Novogrigorovka i Novoandrejevka. Međutim, u trenutnim uslovima, ne radi se o stotinama boraca spremnih za juriš, već o razdvojenim „jurišnim parovima” koji pružaju zaštitu jedni drugima, uz vazdušnu podršku operatera dronova.

Prerano je govoriti o skorom jurišu na sam grad Družkovku. Ruske snage tek treba da zauzmu značajan broj odbrambenih položaja, uporišta i sela na prilazima gradu.

(Ribar)